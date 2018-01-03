Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcuyla karşılıklı görüşerek yolları ayırdıklarını ifade etti.
Yapılan yazılı açıklamada, “2017-2018 futbol sezonu başında anlaştığımız profesyonel futbolcumuz Yalçın Ayhan ile Yönetim kurulumuzun aldığı karar gereği karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.
03 Ocak 2018 Çarşamba16 R.Ahir 1439
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Yalçın Ayhan ile yollar ayrıldı
Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcuyla karşılıklı görüşerek yolları ayırdıklarını ifade etti.
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