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ABD'ye karşı sert bildiri: Büyük darbe vurmuştur

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Pakistan yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel Twitter hesabından Pakistan'ın terörizmle mücadele konusunda ABD'yi kandırdığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi.
ABD'ye karşı sert bildiri: Büyük darbe vurmuştur
ABD'ye karşı sert bildiri: Büyük darbe vurmuştur ABD'ye karşı sert bildiri: Büyük darbe vurmuştur ABD'ye karşı sert bildiri: Büyük darbe vurmuştur

Pakistan'da yayın yapan Dawn internet sitesinde yer alan habere göre, Başbakan Şahid Hakan Abbasi başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Komitesi (NSC), Trump'ın Pakistan'ı terörle mücadele konusunda ABD'yi kandırdığı, milyarlarca dolar yardım alıp Afganistan'dan kaçan teröristlere kucak açtığı iddialarına yanıt verdi.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Komite, toplantının ardından yayınladığı bildiride, İslamabad yönetiminin yıllardır terörle büyük ölçüde kendi imkanlarıyla mücadele ettiği, bunun ekonomisine büyük zarar verdiği vurgulandı.

Bildiride, "Dahası Pakistan on binlerce canını terörle mücadeleye kurban vermiştir. Bu, uydurma bir parasal değerle ölçülemeyecek kadar ağır bir bedeldir." ifadesi yer aldı.

'GÜVENE DARBE VURDU'

Trump'ın yorumlarının, ABD Başkanının ağustos ayında Güney Asya stratejisini duyurmasının ardından iki ülke ilişkilerindeki olumlu seyir göz önüne alındığında şaşırtıcı olduğu vurgulanan bildiride, "ABD Başkanının ifadeleri, olgularla açık şekilde çelişmektedir. Pakistan milletinin on yıllardır ödediği bedelleri inkar eden bu sözler, iki ülke arasında nesiller boyu inşa edilen güvene darbe vurmuştur." değerlendirmesine yer verildi.

ABD Başkanı Trump Twitter'daki paylaşımında Pakistan'ın 2002'den bu yana kendilerinden 33 milyar dolar yardım aldığını, bunun karşılığında ise terör konusunda kendilerini aldattığını, aptal yerine koyduğunu, ABD'nin Afganistan'da mücadele ettiği teröristlere kucak açtığını ileri sürmüştü.

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