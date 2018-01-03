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Peru'da facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Peru'da facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Pasifik Okyanusu kıyısındaki Şeytan Virajı'nda aşırı hızla giden bir otobüs ve kamyon çarpıştı. 100 metrelik uçuruma yuvarlanan otobüste en az 36 kişi öldü.
Peru'da facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var Peru'da facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var Peru'da facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Amerika ülkesi Peru'da dünyanın en tehlikeli yollarından birinde feci bir kazagerçekleşti.

Pasifik Okyanusu kıyısındaki Curva del Diablo-Şeytan Dönemeci'nde bir otobüs ve kamyonet çarpıştı.

Aşırı hızla giden iki aracın çarpışmasıyla otobüs derinliği 100 metreyi bulan uçuruma yuvarlandı.

Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, olay yerinden feci fotoğrafları dünyaya servis ediyor.

Pasamoya otoyolundaki kaza sonucunda en az 36 can kaybı var. 53 yolcusu bulunan otobüsten altı kişi kurtuldu. Ekipler araçta sıkışan diğer yolcuları kurtarmak için yoğun çaba gösteriyor.

Yetkililer, Huacho kentinden başkent Lima'ya doğru giden araçta can kaybının artmasından ciddi şekilde endişe ediyor.

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