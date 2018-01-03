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AK Parti flaş Abdullah Gül açıklaması: Partinin kurucusu değil!

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AK Parti flaş Abdullah Gül açıklaması: Partinin kurucusu değil!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün KHK eleştirisine yanıt verdi.
AK Parti flaş Abdullah Gül açıklaması: Partinin kurucusu değil! AK Parti flaş Abdullah Gül açıklaması: Partinin kurucusu değil! AK Parti flaş Abdullah Gül açıklaması: Partinin kurucusu değil!

Mahir Ünal, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 696 sayılı KHK'ya  ilişkin ifadeleri anımsatılarak, "AK Parti'nin en üst düzey kurucularından,  Cumhurbaşkanlığı yapmış bir isimden gelen eleştiri neden otomatikman AK Parti'ye  yönelik bir tavır olarak adlandırıldı ve siz cidden muhalefetin ortak adayı  olacağını düşünüyor musunuz?" değerlendirmelerinin sorulması üzerine, "Her şeyden  önce Sayın Abdullah Gül, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıdır. Kurucu değildir, bu  arada 'kurucu' dediniz, AK Parti'nin kurucularından değil, kurucu  milletvekillerindendir. Yani kurucular kurulu üyesidir." dedi.

"AK PARTİLİLER MEDYA ÜZERİNDEN KONUŞMAZ"

Ünal, "Burada bizim altını çizdiğimiz şey şu, AK Parti'liler  birbirleriyle medya üzerinden konuşmazlar. AK Parti partilerden bir parti  değildir, bir millet hareketidir. Kendi içinde ilkeleri vardır, kurullarında  istişareye çok önem verir. Hele hele Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdoğan'la Sayın Abdullah Gül'ün özel bir hukuku vardır. Kaldı ki Sayın  Cumhurbaşkanımız da yol arkadaşlarından kolay kolay vazgeçmez, yolunu kolay kolay  ayırmaz." şeklinde konuştu.

Gül'ün halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı olmadığına işaret  eden Ünal, "Dolayısıyla anayasanın amir hükmü gereği daha önceki cumhurbaşkanları  gibi 7 yıl boyunca tarafsız bir pozisyonda kalmış olmasını anlayabilirim ama  cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonraki olaylara baktığımızda, Sayın Abdullah  Gül'ün, 11. Cumhurbaşkanı'nın belli meselelerde kenarda durması ve kenarda durup,  hiçbir risk almadan daha steril bir söylemle konuşması kendi tercihidir."  ifadesini kullandı.

Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her kavganın içerisinde, her riski  sonuna kadar aldığına ve bu mücadeleyi de Türkiye'yi ayakta tutmak, çıkarlarını  korumak için verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu mücadele esnasında siz hiçbir açıklama yapmıyorsunuz ve bu  meselede bir açıklama yapıyorsunuz. Kaldı ki yaptığınız açıklama, herhangi bir  açıklama. Hani şöyle bir öneri ortaya koyabilirsiniz, bir bakış açısı  sunabilirsiniz, bir çözüm ortaya koyabilirsiniz ve bu çok kıymetli bir düşüncedir  ve bunu da medya üzerinden paylaşabilirsiniz. Hadi medya üzerinden konuşmuyoruz  ama siz bakış açınızı, kavrayışınızı, çözüm önerinizi çok güçlü bir dille bir  öneri olarak paylaşabilirsiniz. Diyorsunuz ki 'muğlak', eğer muğlaklığı  konuşacaksak çok muğlaklık var konuşacağımız. Yani ilişkiler açısından, pozisyon  alma açısından, risk alma açısından, o konforlu alanı terk etmeyip o steril  pozisyonda kalma açısından muğlaklık. Biz bunları konuşmuyoruz."

"Taban, Abdullah Gül'ü de o riski alan aktörlerden birisi olarak  görmek istiyor"

AK Parti Sözcüsü Ünal, "Gül'ün yeterince rengini belli etmediğini mi  düşünüyorsunuz?" sorusuna karşılık da AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  verdiği mücadelenin bir millet mücadelesi olduğunu vurguladı.

Ünal, "Dolayısıyla burada güçlü bir siyasi aktör olarak, AK Parti'nin  önemli aktörlerinden biri olarak tabii ki taban Abdullah Gül'ü de o riski alan  aktörlerden birisi olarak görmek istiyor. İşte üzücü olan, Cumhurbaşkanımızın  'üzüldüm' dediği şey budur. Kaldı ki Cumhurbaşkanımızın doğrudan Sayın Abdullah  Gül'ü hedef alan bir açıklaması da zaten söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız  da yol arkadaşlarıyla öyle kolay kolay sorun yaşamaz ve yol arkadaşlarından da  öyle kolay kolay vazgeçmez. Abdullah Gül'le Recep Tayyip Erdoğan arasındaki hukuk  da öyle hemen zarar görecek, kolay incinecek bir hukuk değildir."  değerlendirmesinde bulundu.

"BİZ ELEŞTİRİYİ İÇERİDE YAPARIZ"

"AK Parti'nin en ufak bir eleştiriye bile kapılarının kapalı olduğu"  yorumlarının sorulması üzerine de Ünal, "Biz eleştiriyi içeride yaparız,  kavgamızı içeride veririz." şeklinde yanıt verdi. Ünal, MYK, MKYK,  milletvekilleriyle gerçekleştirilen toplantılarda herkesin düşüncesini rahat ve  özgürce söylediğini, yapılan istişareler sonucunda ortak bir karar alındığını ve  herkesin de bu karara riayet ettiğini anlattı.

Ünal, şunları kaydetti:

"Sayın Abdullah Gül'le ilgili bahiste üzücü olan şey şu, biz 'AK  Partililer birbirleriyle medya üzerinden konuşmaz' diyoruz. Yani biz burada Sayın  Abdullah Gül'ün eleştiri hakkına ya da ifade özgürlüğüne dönük bir şey  söylemiyoruz. Eğer bizimle medya üzerinden konuşacaksa, o zaman bizim onu AK  Partili görmekle ilgili bir endişemiz ortaya çıkar. Yani bu defa bizi eleştiren,  bizimle ilgili ifade özgürlüğünü kullanan insanlara hangi hoşgörü ve toleransı  gösteriyoruz, hangi mesafeyi koyuyorsak, bu defa ona karşı da aynı mesafeyi  koyarız."

"YOL ARKADAŞIYSAK BU KAVGAYI BERABER VERECEĞİZ"

"Parti, Abdullah Gül'ü artık tam AK Partili olarak görmüyor mu?  Tabanda bir tepki olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu da Ünal, "Benim bu  konuştuklarım daha çok tabandan gelen. Şunu da kabul etmiyoruz, birilerinin  sosyal medyada Sayın Abdullah Gül'e dönük çirkin, kabul edilemez bir takım  ifadeleri, kullandıkları dili de kabul etmiyoruz. Çünkü bizim AK Parti olarak  dilimiz, siyasi söylemimiz bellidir. Biz bir meseleyi konuşurken, şahsiyet  üzerinden konuşmayız. Bir meseleyi konuşurken, eylem, davranış, söylem üzerinden  konuşuruz." şeklinde yanıtladı.

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