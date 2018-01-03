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TSK'da derin FETÖ incelemesi

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TSK'da derin FETÖ incelemesi
TSK, kripto FETÖ’cüleri ortaya çıkarmak için harekete geçti. Tüm rütbelerden askerlerin okulları, aileleri, görev yerleri ve komutanları tek tek incelenecek.
TSK'da derin FETÖ incelemesi TSK'da derin FETÖ incelemesi TSK'da derin FETÖ incelemesi

TSK içine çöreklenen FETÖ militanları için temizlik sürüyor. TSK'daki kripto FETÖ'cüleri tespit için 7'den 70'e inceleme başlatıldı. Tüm rütbeleri kapsayan çalışma ile askerlerin öğrencilik yılları, komutanları, devreleri, yurt içi ve dışı görevlendirmeleri, kanaat notları, gittikleri kurslar ve aile çevresi detaylı şekilde soruşturuluyor. Personelin geçmişinde FETÖ izine rastlanırsa ihraç mekanizması devreye girecek.

BAŞKA BURAK AKIN'LAR OLABİLİR

2016 yılındaki darbe girişiminden hemen sonra FETÖ'ye ilişkin ilk ihraç çalışması yapılmıştı. Tayin ve terfi dönemine de denk gelen bu çalışmayla, 37 bin subayın terfileri durdurulmuş ve dosyaları tek tek elden geçirilmişti. FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilenler ise ihraç edilmişti.

Geçen hafta FETÖ bağlantısını itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın örneğinde olduğu gibi halen kritik görevlerde bulunan askerlerin de FETÖ ile iltisaklı çıkması, Genelkurmay'ı daha kapsamlı bir incelemeye sevk etti. Bu kapsamda TSK'da yuvalanmış kriptoların da sökülüp bünyeden atılması için başlatılan çalışma derinleştirildi. İstihbarata Karşı Koyma (İKK) masasına komutanlar, görevdeki bütün TSK personelinin dosyalarının yeniden raftan indirilmesi emrini verdi.

 Ağustos ayında 37 bin subayın incelenmesinin ardından bu kez sadece subaylar değil, uzman erbaş ve astsubaylara kadar uzanacak daha geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor. Özellikle kripto FETÖ'cüleri bulmaya yönelik yapılan çalışmalarda 7'den 70'e TSK'daki bütün askerler kapsamlı bir süzgeçten geçiriliyor.

GEÇMİŞİ DİDİK DİDİK EDİLECEK

MİT ve Emniyet istihbarat ile koordineli yürütülen çalışmalarda, askerlerin eğitim hayatı detaylı şekilde araştırılıyor. Bu kapsamda ilkokuldan başlayarak, okuduğu tüm okullar, askeri lise ve harp okulu yılları, sıralı komutanları, tayin yerleri, terfileri, kanaat notları, devreleri, yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri ve gittiği kurslar inceleniyor. Ayrıca askerlerin ailesi ve yakın çevresi de araştırılıyor. Okullara hangi yıl aralıklarında gittiği gibi tüm detaylara bakılarak, geçmişinde bir FETÖ izi olup olmadığı değerlendiriliyor. Araştırma sırasında en ufak bir FETÖ izine rastlanırsa ihraç mekanizması işletilecek.

SABAH

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