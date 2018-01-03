03 Ocak 2018 Çarşamba16 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:34Akşam 17:55Yatsı 19:21
    • 12°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 117.902 0.32
  • Altın: 159,243 -0.15
  • Dolar: 3,7736 0.19
  • Euro: 4,5430 0.11

Polis müdürünün eşi itirafçı oldu!

»
Polis müdürü Reşat Altay'ın tutuklanan eşi Filiz Altay, Florya'da sohbetlere gittiği evde tanıştığı bir kadının telefonuna ByLock yüklediğini iddia etti.
Polis müdürünün eşi itirafçı oldu!
Polis müdürünün eşi itirafçı oldu! Polis müdürünün eşi itirafçı oldu! Polis müdürünün eşi itirafçı oldu!

Reşat Altay ve eşi geçtiğimiz aylarda yurt dışına çıkmak isteyince havalimanında pasaportlarının iptal edildiğini öğrenmiş, yapılan araştırmada Filiz Altay adına kayıtlı telefona ByLock yüklendiği ortaya çıkmıştı.

Filiz Altay, 24 Temmuz 2017 günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altay'ın 3 defa ByLock'a giriş yapıldığı belirlendi.

Sabah gazetesinin haberine göre 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Altay'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu iddia edildi. 

Cumhuriyet Savcısı Murat Tekeli tarafından hazırlanan iddianamede, Filiz Altay'ın polis ifadesine yer verildi. Eski polis memuru Filiz Altay, Florya'da oturduğu binanın en üst katında bulunan komşusu sayesinde Kuran okumayı öğrendiğini, bu komşusunun 2013 yılı sonu ve 2014 yılı başlarında Kuran dinlemek bahanesiyle kendisini başka bir eve götürdüğünü kaydetti.

Filiz Altay, evin sahibinin Arzu G. olduğunu, evde sohbetler verildiğini, hatta fakir öğrenciler adına olduğu iddia edilerek paraların toplandığına şahit olduğunu belirtti.

Filiz Altay şunları söyledi: "Ben örgüt üyesi değilim. Bilerek ve isteyerek ByLock programını telefonuma asla yüklemedim. Bu programın ismini 15 Temmuz'dan sonra duydum. Arzu G. isimli şahıs bana ByLock isimli programın faydalı olacağını söyleyerek yüklediğinden şüphelendiğim kişidir."

Katıldığı toplantılar ve ByLock dışında örgüt bağlantısı tespit edilemeyen Altay hakkında dava açıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çocuk hırsızın suç kaydıı polisin ağzını açık bıraktı!Çocuk hırsızın suç kaydıı polisin ağzını açık bıraktı!Ankara'da polis tarafından bir daireden hırsızlık yaparken gözaltına alınan iki çocuktan birinin 45 suçtan kaydı olduğu belirlendi.
Yürekleri sızlatan görüntü! Burası İstanbul'un göbeğiYürekleri sızlatan görüntü! Burası İstanbul'un göbeğiSoğuktan korunmak için Taksim Tüneli'ni mesken tutan evsizlerin çöpten buldukları battaniyeler ve naylonlarla ısınmaya çalışmaları yürekleri burktu.
Diyaneti savundu! Gaza gelmeyinDiyaneti savundu! Gaza gelmeyinKız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği haberlerini yalanlayan Diyanet'in açıklamasını paylaşan Demet Akalın, takipçileri tarafından linç edilmek istendi.
Çay kaşığı ile kamyon çaldılarÇay kaşığı ile kamyon çaldılarKablo yüklü kamyonu çay kaşığı ile çalıştırarak çalan 3 kişi yakalandı.
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!Meteoroloji bugün uyarı üstüne uyarı yaptı. Bazı illerde kuvvetli yağış, bazı illerde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Dışişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu!Dışişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu!Dışişleri Bakanlığı, Irak Türkmen Cephesi’nin Kerkük Askeri sorumlusu Alaettin Maksut Ali'nin dün akşam Kerkük'te uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu.
  • Hatay ve Ankara'da çete operasyonu!03 Ocak 2018 Çarşamba 09:50
  • TSK'da derin FETÖ incelemesi03 Ocak 2018 Çarşamba 09:26
  • Ankara'da sızan gaz 5 kişilik aileyi zehirledi03 Ocak 2018 Çarşamba 09:25
  • Çocuklar o çeteyi çökertti!03 Ocak 2018 Çarşamba 09:17
  • Polis müdürünün eşi itirafçı oldu!03 Ocak 2018 Çarşamba 08:40
  • 'Acil'de skandal! Telefon ihbarıyla ortaya çıktı03 Ocak 2018 Çarşamba 08:20
  • Hizan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi03 Ocak 2018 Çarşamba 07:10
  • Erdoğan Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret etti02 Ocak 2018 Salı 22:19
  • Şanlıurfa'da terör operasyonu02 Ocak 2018 Salı 22:15
  • İstanbul'da baba dehşeti!02 Ocak 2018 Salı 22:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri