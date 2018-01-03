03 Ocak 2018 Çarşamba16 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:34Akşam 17:55Yatsı 19:21
    • 12°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 117.902 0.32
  • Altın: 159,243 -0.15
  • Dolar: 3,7736 0.19
  • Euro: 4,5430 0.11

Önce Akdeniz sonra Karadeniz!

»
Milano Finanza Gazetesi için bir yazı kaleme alan Bakan Albayrak, Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'de petrol ve gaz arama çalışmalarına dikkat çekti.
Önce Akdeniz sonra Karadeniz!
Önce Akdeniz sonra Karadeniz! Önce Akdeniz sonra Karadeniz! Önce Akdeniz sonra Karadeniz!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İtalya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Milano Finanza için bir yazı kaleme aldı.

Türkiye'nin enerji alanında yaptığı çalışmalardan bahseden Bakan Albayrak, petrol ve doğalgaz çalışmalarından da söz etti.

"AKDENİZ İLE KARADENİZ'DE..."

TANAP ve Türk Akımı gibi projelerin devam ettiğini belirten Albayrak, Türkiye'nin üretim konusunda da çalışmalar yaptığına dikkat çekerek "Akdeniz ve Karadeniz’de petrol ve gaz arama çalışmaları üzerinde yoğunlaşmaya başladık.

"DEPREM ARAŞTIRMALARI..."

Akdeniz’deki deprem araştırmalarını yürütmek üzere daha şimdiden yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Önümüzdeki dönemde aynı çalışmayı Karadeniz için de yapmayı planlıyoruz.

Bu çalışmaları takiben, söz konusu her iki denizin potansiyellerini ortaya koyacak ve aynı zamanda da Türkiye’de ve bölgemizdeki tedarik güvenliğine katkıda bulunacak araştırma ve delme faaliyetleri gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bunu yapmayan taşerona kadro yokBunu yapmayan taşerona kadro yokBir milyona yakın taşeron işçinin kadroya geçiş süreci için başvurular dün itibariyle başladı. İşçilerin bu süreçte güvenlik soruşturması için üç kefil bulmaları gerekiyor.
Türkiye'nin büyüğü satıldı! İşte yeni sahibiTürkiye'nin büyüğü satıldı! İşte yeni sahibiBolu’da TEM Otoyolu yanında bulunan Highway Outlet AVM’nin TMSF’nin elinde bulundurduğu yüzde 63’lük hissesi Polis Bakım ve Yardım Sandığı`na (POLSAN) satıldı.
3. Havalimanı projesinde flaş değişiklik!3. Havalimanı projesinde flaş değişiklik!İstanbul Yeni Havalimanı’nda uçakların yakıt ihtiyacını karşılayacak ikmal limanı ilave dolgu projesiyle büyütülecek.
"17 bin firmadan yüzde 80'i kapanır""17 bin firmadan yüzde 80'i kapanır"Kamu ve belediyelere bağlı taşeron şirketlerde çalışan yaklaşık 900 bin işçinin kadroya geçiş süreci dün başvurularla start aldı.
Türkler’e tahsis edildi! Hedef 10 milyar dolarTürkler’e tahsis edildi! Hedef 10 milyar dolarKara Kıta’ya Türk yatırımcı akını için geri sayım başladı. DEİK Sudan Başkanı Korkmaz, “780 bin hektar alan Türk yatırımcıya açılacak.
Önce Akdeniz sonra Karadeniz!Önce Akdeniz sonra Karadeniz!Milano Finanza Gazetesi için bir yazı kaleme alan Bakan Albayrak, Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'de petrol ve gaz arama çalışmalarına dikkat çekti.
  • İBB'den 6 metro ihalesiyle ilgili açıklama02 Ocak 2018 Salı 23:54
  • Yeni yılın ilk gününde piyasalarda sıcak anlar02 Ocak 2018 Salı 15:31
  • Taşeron işçinin ücret hesabı belli oldu02 Ocak 2018 Salı 15:01
  • SPK Başkanı görevinden ayrıldı02 Ocak 2018 Salı 14:58
  • Ülker'in yeni sahibi belli oldu02 Ocak 2018 Salı 14:18
  • Şaşırtan rapor! Türkiye'nin 40 katına ulaştı02 Ocak 2018 Salı 13:32
  • Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı02 Ocak 2018 Salı 13:25
  • Resmen yürürlükte! İşte yeni ücretler...02 Ocak 2018 Salı 12:12
  • IMF açıkladı! En düşük seviyede...02 Ocak 2018 Salı 12:11
  • Santrala satılan gaza ikinci zam02 Ocak 2018 Salı 12:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri