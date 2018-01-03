03 Ocak 2018 Çarşamba16 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:34Akşam 17:55Yatsı 19:21
    • 11°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 116.052 -1.25
  • Altın: 159,952 0.29
  • Dolar: 3,7660 -0.02
  • Euro: 4,5302 -0.17

“Hamaney ailesini Türkiye’ye gönderdi”

»
“Hamaney ailesini Türkiye’ye gönderdi”
Rus Ortadoğu uzmanı Şumilin, İran dini lideri Ali Hamaney’in güvenlik gerekçesiyle ailesini Türkiye’ye gönderdiği iddiasını ortaya attı.
“Hamaney ailesini Türkiye’ye gönderdi” “Hamaney ailesini Türkiye’ye gönderdi” “Hamaney ailesini Türkiye’ye gönderdi”

Rusya’nın önde gelen Ortadoğu uzmanlarından Aleksander Şumilin, kaleme aldığı “Ateşin sardığı İran’ın Rusya’ya etkisi” başlıklı yazısında 28 Aralık’ta İran’ın Meşhed şehrinde başlayan halk isyanını, 1979 yılında Şah Rıza Pehlevi’nin devrilmesine benzeterek şunları yazdı:

“Aldığım duyumlara göre İran’da birçok şehirde halk silahlanarak İran Devrim Muhafızları karakollarını ele geçirmeye başlamış. İsyancılar mollalara çok kızgın. Hatta kulağıma gelen bilgiye göre İran dini lideri Ali Hamaney bile olup bitenlerden tedirgin olarak ailesini güvenlik gerekçeleriyle Türkiye’ye göndermiş.

 

İran yönetimi başta ABD ve S.Arabistan olmak üzere dış güçleri suçlaya dursun, ancak ülkede tıpkı 2011 yılında Suriye’de fitili ateşlenen iç savaş gibi bir durumun oluştuğu artık şüphe götürmüyor. Bizim, Moskova’daki resmi ağızlar ise uzun yeni yıl tatili gerekçesiyle susmaya tercih ediyor. Halbuki Rusya’nın müttefik olarak seçtiği İran’daki gelişmeler yakında Moskova’nın başına Suriye’den çok daha büyük baş ağrısı yaratabilir.

Gidişata bakılırsa İran’da fitili ateşlenen olayların Rusya’ya iki yansıması olabilir.

Birinci senaryo: İsyanlar tüm ülkeye yayılarak İslam Devrimi Muhafızlarını etkisiz hale getirdikten sonra rejimini deviriyor. Geride kalan İslam ülkeleriyle şimdiki etki savaşına son verilerek, Suriye’ye gönderilen devrim muhafızları geri çekiliyor. Karada desteksiz kalan Şam yönetimiyle Rusya, kısa sürede şimdiki etkisini kaybediyor. Beşar Esad ise Tahran’daki rejimin ardından sayılı gün içerisinde devriliyor.

İkinci Senaryo: İran rejimi ayaklanmaları kuvvet kullanarak bastırıyor. Ancak isyan iç savaşı andıran süresiz hal alıyor. Tıpkı 2011 yılında Suriye’de olduğu gibi. İran rejimi içte gücünü arttırmak için Suriye, Irak ve Lubnan’a gönderdiği İslam Muhafız ordularını geri çekiyor. Neticede Rusya açısından sonuç aynı. Sadece zaman içerisinde yayılmış oluyor. İran’ın silahlı desteği kalmayan Beşar Esad devriliyor. Rusya’nın etkisi de onunla birlikte yok oluyor.”

HÜRRİYET

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump'a şok üstüne şok! Kimse takmıyorTrump'a şok üstüne şok! Kimse takmıyorHer şeyi tehditlerle çözebileceğini düşünen ABD Başkanı Trump'ın savurduğu tehditleri artık kimse takmıyor.
İsrail açık açık söyledi! 'Hazır olun, vururuz!'İsrail açık açık söyledi! 'Hazır olun, vururuz!'İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'den atıldığı iddia edilen roketlerin arkasından İslami Cihad Hareketi'nin çıkması halinde liderlerini hedef alacakları tehdidinde bulundu.
İran'dan gösterilerle ilgili son dakika açıklamasıİran'dan gösterilerle ilgili son dakika açıklamasıİran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, ülkesinde son günlerde gerçekleşen "rejim karşıtı" gösterilerin sona erdirildiğini iddia etti.
“Hamaney ailesini Türkiye’ye gönderdi”“Hamaney ailesini Türkiye’ye gönderdi”Rus Ortadoğu uzmanı Şumilin, İran dini lideri Ali Hamaney’in güvenlik gerekçesiyle ailesini Türkiye’ye gönderdiği iddiasını ortaya attı.
Osmanlı düşmanı BAE'ye büyük şok!Osmanlı düşmanı BAE'ye büyük şok!Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah ve mühimmat ihracatını durdurduğunu bildirdi.
Kuzey Kore'nin dondurucu silahı! Böylesi görülmediKuzey Kore'nin dondurucu silahı! Böylesi görülmediKuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yapılan buz heykeli festivalinde ülkenin geliştirdiği son kıtalararası balistik füze (ICBM) olan 'Hwasong-15'in bir heykeli yer aldı.
  • Trump'ın basacak düğmesi yok03 Ocak 2018 Çarşamba 15:06
  • Hamas'tan Trump'ın şantajına cevap geldi03 Ocak 2018 Çarşamba 15:00
  • ABD'deki Müslümanlardan tarihi insanlık dersi03 Ocak 2018 Çarşamba 15:00
  • Doğu Guta'ya saldırılar şiddetlendi03 Ocak 2018 Çarşamba 14:56
  • İngiliz gazetesi BM'yi ABD'ye karşı uyardı03 Ocak 2018 Çarşamba 14:40
  • İran'da alışılmadık slogan03 Ocak 2018 Çarşamba 14:20
  • ABD'den İsveç'e şok uyarı: Büyük sorun olur!03 Ocak 2018 Çarşamba 13:40
  • Rus helikopteri Suriye'de düştü!03 Ocak 2018 Çarşamba 12:50
  • Genekurmay B.'nın helikopteri kaza yaptı03 Ocak 2018 Çarşamba 12:21
  • Katar'dan dev anlaşma03 Ocak 2018 Çarşamba 12:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri