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ABD'deki Müslümanlardan tarihi insanlık dersi

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ABD’deki camiye saldırarak kapılarına Nazilerin kullandığı gamalı haç işaretini çizen adam, kendisine verilen para cezasını ödeyemedi.
ABD'deki Müslümanlardan tarihi insanlık dersi
ABD'deki Müslümanlardan tarihi insanlık dersi ABD'deki Müslümanlardan tarihi insanlık dersi ABD'deki Müslümanlardan tarihi insanlık dersi

ABD’nin Alabama Eyaleti’ndeki Mescid Al Selam’ın kapılarına 2016 Ekiminde gamalı haç çizen Abraham Davis, “Evinize gidin!” de yazdı. Daha sonra para cezası alan saldırgan, cezasının 1700 dolarlık kısmını ödeyemedi.

Bunu duyan caminin cemaati, adamın 6 yıla kadar hapis yatabileceğini görüp cezayı ödedi.

Cemaatin önde gelen isimlerinden Louay Nassri, “Finansal sorunlar yaşadığını duyduk. Eğer cezanı ödemezsen, otomatik olarak 6 yıl hapiste yatıyorsun. Biz bunu istemedik. Bu insanın kötü bir şey yaptığını ve bunun sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini biliyoruz. Ama kimseye karşı korkunç düşüncelerimiz yok” dedi.

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Davis’in kendilerine özür dilediğini belirten Nassri, caminin yenilenmesi için ayırdıkları parayı, adamın cezası için harcamayı daha iyi bir tercih olarak gördüklerini de sözlerine ekledi.

ABD’de nefret söylemlerinin yoğunlaştığı başkanlık kampanyası sırasında, nefret suçları da arttı. California State University’nin elde ettiği verilere göre; 2016’da ülkede işlenen nefret suçları, bir önceki yıla göre yüzde 5 artış gösterdi.

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