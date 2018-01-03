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Kuzey Kore'nin dondurucu silahı! Böylesi görülmedi

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Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yapılan buz heykeli festivalinde ülkenin geliştirdiği son kıtalararası balistik füze (ICBM) olan 'Hwasong-15'in bir heykeli yer aldı.
Kuzey Kore'nin dondurucu silahı! Böylesi görülmedi
Kuzey Kore'nin dondurucu silahı! Böylesi görülmedi Kuzey Kore'nin dondurucu silahı! Böylesi görülmedi Kuzey Kore'nin dondurucu silahı! Böylesi görülmedi

ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında sözlü sataşmalarla sürerken Pyongyang'daki Buz heykeli festivaline katılanlar ülkede geliştirilen son ICBM olan 'Hwasong-15' in heykeline rastladı.

Pyongyang ABD ana karasını vurma kabiliyetine sahip ICBM'i geçen kasım ayında denemişti.

​Yılbaşı gecesi heykele ilgi gösteren halkın fotoğrafını yayınlayan Kuzey Kore resmi gazetesi Rodong Sinmun da "Heykel, on milyonlarca asker ve insanın büyük heyecan duymasına yol açan kasımdaki olayı hatırlattı" yaorumunu yaptı.

​Kuzey Kore'nin ilk devlet başkanı ve mevcut lider Kim Jong-un'un dedesi Kim il-Sung'un adını taşıyan meydanda yapılan festivaldeki diğer heykeller de oldukça ilginçti.

Kuzey Kore'deki önemli yapıların heykellerinin yanı sıra bir balıkçı gemisi, Kuzey Kore'de üretilen kozmetik ürünlerinin ve traktörlerin buzdan heykelleri de festivalde yer aldı

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