03 Ocak 2018 Çarşamba16 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:34Akşam 17:55Yatsı 19:21
    • 11°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 116.052 -1.25
  • Altın: 159,952 0.29
  • Dolar: 3,7660 -0.02
  • Euro: 4,5302 -0.17

Her şeyi itiraf etti! Hain polisler izne ayrılıp..

»
FETÖ'cü polislerin ücretsiz izne ayrılıp ABD'ye giderek örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde nöbet tuttuğu ortaya çıktı.
Her şeyi itiraf etti! Hain polisler izne ayrılıp..
Her şeyi itiraf etti! Hain polisler izne ayrılıp.. Her şeyi itiraf etti! Hain polisler izne ayrılıp.. Her şeyi itiraf etti! Hain polisler izne ayrılıp..

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Kars Emniyet  Müdürlüğündeki mahrem imam yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucu, İl  Emniyet Müdürlüğünde görevli iken meslekten ihraç edilip hakkında "silahlı terör  örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan  ByLock kullanıcısı eski emniyet amiri E.Ü, örgüte ilişkin önemli bilgiler verdi.

 Mahkemece kabul edilen davanın iddianamesinde ifadesine yer verilen  E.Ü, 2010 yılında misyon koruma sınavına girdiğini anlatarak, "Bu dönemde kod  ismi 'Alper' olan kişi, bizim misyon koruma sınavına girmemizi ve misyon korumaya  gitmemizi istemiyordu. 'Cemaate yakın birisini koruyabilirseniz gidin, yoksa  bulunduğunuz yerde kalın' dedi." diye konuştu. E.Ü, buna rağmen girdiği misyon koruma sınavını kazandığını ancak  cemaat mensuplarından tepki aldığını belirterek, "Ben sınavı kazanınca 'Alper'  bana tepki gösterdi. Ben misyon koruma için Kuveyt, Arnavutluk ve Kosova'yı  tercih ettim. Aynı dönemde eşimin rahatsızlığı vardı, eğimin rahatsızlığıyla  ilgili rapor tercihimi dosyaya ekledim. Bunun üzerine tercihim dışında ABD'deki  Boston Türk Başkonsolosluğunda görevlendirildim." dedi.

ABD'ye ilk gittiği dönemde kafelerde cemaat mensuplarıyla tanıştığını  ve dini sohbetler yaptıklarını beyan eden E.Ü, şunları kaydetti: "Dini sohbetler sonunda Nuh G, isimli şahıs bana 'Başkonsoloslukta  önemli bir konu veya gelişme olup olmadığını veya başkonsolosun nasıl birisi  olduğunu sorar, birtakım bilgiler almaya çalışırdı. Nuh G, ByLock isimli  uygulamayı indirmemi istedi. Bana cemaatten gelen talimata göre tüm  haberleşmelerin ByLock uygulaması üzerinden yapılacağını, hadis, ayet ve dini  içerikli bilgiler göndereceğini, önemli gelişmelerin de bu uygulamadan  iletilebileceğini söyledi. ByLock indirdikten sonra birbirimizi kişi listesine  ekledik."

ÜCRETS İZİN İZNE AYRILIP ORAYA GİTMİŞLER!

 ABD'de bulunduğu dönemde örgütün elebaşı Gülen'in malikanesinin yer  aldığı Pensilvanya'ya ziyaretlerde bulunduğunu anlatan E.Ü, burada anlam  veremediği olaylarla karşılaştığını vurguladı. E.Ü, söz konusu dönemde Gülen'in malikanesinde Türkiye'den giden örgüt  mensubu polislerin görev yaptığını dile getirerek, şunlara aktardı:

 "Gülen'in, Pensilvanya eyaletindeki çiftliğe benzer malikanesine Mayıs  2015'te son gidişimde yerleşkenin ana binasının girişine bir güvenlik kapısı  kurulduğunu gözlemledim. Cemaatin üst sorumlularından Suray D, bana 'Gülen'in  malikanesinin güvenlik noktasındaki iki erkek görevli, Türkiye'de görev yapan  cemaat mensubu polis memurları. Ücretsiz izin alıp buraya nöbet tutmaya geldiler'  dedi. Pensilvanya ziyaretimde Türkiye'deki örgüt mensuplarının önemli şahıslarını  da burada görmüştüm."  Sanık E.Ü'nün yargılanmasına önümüzdeki günlerde Kars 2. Ağır Ceza  Mahkemesinde başlanacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
BBP Genel Merkezi'nde yangınBBP Genel Merkezi'nde yangınAnkara'da Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde yangın çıktı.Genel Başkan Destici'nin odasında çıktığı öne sürülen yangın kontrol altına alındı.
Emniyet'te yeni dönem! Önemli değişiklikler varEmniyet'te yeni dönem! Önemli değişiklikler varYazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövme ve yara izleri, polisliğe engel olmaktan çıkarıldı.
Binali Yıldırım'ın acı günüBinali Yıldırım'ın acı günüBaşbakan Binali Yıldırım'ın vefat eden dayısının oğlu Abdullah Yağız, son yolculuğuna uğurlandı.
Trump'tan bir İran mesajı dahaTrump'tan bir İran mesajı dahaABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gösterilerle ilgili bir açıklama daha yaptı.
İran resti çekti: Sessiz kalmayacağız!İran resti çekti: Sessiz kalmayacağız!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Konuya ilişkin hem Türkiye hem de İran'dan açıklamalar peş peşe geldi.
PKK'nın haraç listesi ele geçirildi!PKK'nın haraç listesi ele geçirildi!Diyarbakır'daki terör operasyonunda PKK'nın bağış ve haraç listesi ele geçirildi. PKK'ya bağış yapanlardan biri de güvenlik güçlerinin bakım ve onarımını yapan şirketin yöneticisi çıktı...
  • Taşerona kadroda tazminat kaybı olacak mı? Bakan açıkladı03 Ocak 2018 Çarşamba 16:20
  • TSK'dan PKK'ya 2017'de ağır darbe03 Ocak 2018 Çarşamba 15:40
  • Her şeyi itiraf etti! Hain polisler izne ayrılıp..03 Ocak 2018 Çarşamba 15:20
  • FETÖ yardımıyla muhasebecilikten işadamlığına...03 Ocak 2018 Çarşamba 14:53
  • Şok iddia: Kemoterapi görürken gripten öldü03 Ocak 2018 Çarşamba 14:38
  • Okulda kan donduran görüntü!03 Ocak 2018 Çarşamba 14:37
  • Taşeron işçilerin 'sabıka kaydı' kuyruğu03 Ocak 2018 Çarşamba 14:35
  • Soylu'dan talimat! Ayağını kırın suçu bana atın03 Ocak 2018 Çarşamba 14:30
  • Kılıçdaroğlu yüzünden intihar edecektim03 Ocak 2018 Çarşamba 14:00
  • Murat Ülker dev satışın nedenini açıkladı03 Ocak 2018 Çarşamba 13:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri