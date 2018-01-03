TSK'dan PKK'ya 2017'de ağır darbe

Ülkenin barış ve huzurunu hedef alan, sivilleri dahi katletmekten çekinmeyen eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik, 2017'de düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 572 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, geçtiğimiz yıl boyunca, ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak başarılı operasyonlara imza attı.

Yıl boyunca şehir merkezlerindeki yapılanmalarının yanı sıra kırsalda da teröristlerin peşini bırakmayan ve yoğun operasyonlar düzenleyen asker ve polis örgüte ağır darbe indirdi.

PKK'NIN SON ÇIRPINIŞLARI

Terör örgütü PKK mensuplarının 1 Ocak-31 Aralık 2017'deki saldırılarında 148 güvenlik görevlisi şehit düştü.

Bebek, işçi, çoban, muhtar, siyasetçi ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 32 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırılarında 59 kişi yaralandı.

Operasyonların yanı sıra terör saldırılarında yaralanan 300 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

PKK'YA 2017'DE GÖZ AÇTIRILMADI

Güvenlik güçleri, aynı süreçte, hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya göz açtırmayarak, teröristlere yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

Yurt içi ve dışındaki bu operasyonlarda geçen yıl 2 bin 572 terörist etkisiz hale getirildi.

2 BİN 382 KİŞİ TUTUKLANDI

PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde 2017'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 bin 211 zanlıdan, aralarında PKK/KCK'nın "Türkiye mali alan sorumlusu" Murat Yılmaz'ın ve terör örgütünün sözde "Ağrı bölge sorumlusu" olduğu iddia edilen teröristin yanı sıra HDP ve DBP ilçe başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu 2 bin 382'si tutuklandı.

SORUMLULAR TEK TEK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Katılımın azalması ve üst üste çok sayıda kayıp verilmesi örgüt içinde paniğe neden oldu. Eylemlerini gerçekleştirecek eleman bulamayan terör örgütü, uzun yıllar silahlı çatışmaya girmeyen sözde sorumlularını öne sürmek zorunda kaldı.

Teröristler ya da yandaşlarınca "girilemez" ya da "ulaşılamaz" denilen alanlara girerek, teröristleri inlerinde bulan güvenlik güçleri, örgütün sözde bölge, grup ve eyalet sorumlularını da bir bir etkisizleştirdi.

Şırnak Bestler-Dereler'de kasımda düzenlenen bir operasyonda, "Aranan Teröristler Listesi"nin kırmızı kategorisinde yer alan, bu kategoride olup ülke sınırları içindeki tek terörist olan ve 4 milyon lira ödülle aranan sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi "Gülbahar" kod adlı Hülya Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 31 terörist etkisiz hale getirildi.

GRİ LİSTEDEN TERÖRİSTLER

Tunceli'nin Kutudere bölgesinde mart ayındaki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan, 6 yıl önce kent merkezindeki halı sahada futbol oynayan komiser Cem Kerman ile eşi Dilay Turan Kerman'ın şehit edilmesi, 8 polisin yaralanması ve bir vatandaşın kaçırılmasının faili terörist olduğu saptandı.

Diyarbakır ve Bingöl'de 7 bini aşkın güvenlik personelinin katılımıyla düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında ise aynı listenin "yeşil kategori"sinde yer alan "Erhan Siser" kod adlı Edip Yetüt'ün de bulunduğu belirlendi.

ÇATI ÖRGÜT SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK'nin Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine 22 Nisan'da düzenlediği hava harekatında da Bakanlığın listesinde gri kategoride bulunan PKK'lı Sait Tanıt etkisizleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 5 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda yaralı yakalanan "Azat Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun, PKK'nın bazı sol örgütlerle kurduğu sözde çatı örgüt HBDH'nin Türkiye sorumlusu olduğu tespit edildi.

YPG KİSVESİ ALTINDA PKK

Batı medyasınca DEAŞ ile mücadele eden YPJ'li olarak lanse edilen "Zozan Cudi" kod adlı Zozan Temir'in, Şırnak'taki hava harekatında ölü ele geçirilen teröristlerden biri olduğu anlaşıldı.

DEAŞ'a karşı ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen kadın terörist, Kobani olaylarında Avrupa ve ABD medyasınca "20 yaşında olan Suriye Kamışlı doğumlu 'Zozan Cudi' DEAŞ'ı bitirmeye yeminli YPJ'li" olarak lanse edilmişti.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 16 Aralık'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin "Aranan Teröristler Listesi"nin yeşil kategorisinde yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan örgütün sözde "Pülümür Bağır Gücü sorumlusu" ve "Ferhat Yılmaz" kod adlı Murat Dağ olduğu tespit edildi.

KAR, TİPİ DEMEDEN OPERASYONLAR SÜRDÜ

TSK'nin Doğu ve Güneydoğuda yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi ve çetin kış şartlarında dahi hız kesmeden sürdü.

Güvenlik güçleri, terör örgütüne yönelik Hakkari, Mardin, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Ağrı, Şırnak, Tunceli, Siirt, Batman ve Bingöl kırsalı ile şehir merkezinde orta ve büyük çaplı operasyonlar düzenledi.

Doğu ve Güneydoğudaki kırsal alanlarda kar, tipi, yağmur ve çamur dinlemeden dağ, taş dolaşarak teröristlerin peşine düşen güvenlik güçleri, kış koşulları nedeniyle zor şartlarda kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı kırsal alanlarda da soğuk havaya rağmen nehir ve derelere girerek mağaralarda terörist aradı.

Kırsalda teröristlerin kış üslenmesine büyük darbe vuran güvenlik güçleri, örgüt mensuplarına ait çok sayıda yaşam malzemesi, örgütsel doküman, silah ve mühimmat ele geçirdi.

İNCEBEL, KATO VE TENDÜREK'TE TARİH YAZILDI

Bu süreçte Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir komutasında 19 Nisan'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı.

Yaklaşık 3 ay süren operasyonda, 782 muhtelif tipte silah, 422 bin 477 mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 80 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Kato Dağı'nda tespit edilen mağara sayısı ise 112'yi geçti.

Güvenlik güçlerince Tendürek bölgesinde yürütülen operasyonlarda ise 2 günde 29 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK, karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine yönelik de hava harekatları düzenleyerek, örgüt mensuplarının barınma alanlarını yok etti.

AMANSIZ TAKİP SÜRÜYOR

TSK'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi koşulları ve çetin kış şartlarının yaşandığı bugünlerde de hız kesmeden sürüyor.

Herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra karla kaplı dağ ve sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depoları belirleyip imha ediyor.

2017 YILINDA MEYDANA GELEN BAZI TERÖR OLAYLARI

- İzmir'de Bayraklı ilçesindeki adliye binası yakınlarında 5 Ocak'ta akşam saatlerinde terör saldırısı gerçekleştirildi. Polis memuru Fethi Sekin ile bir adliye çalışanının şehit düştüğü saldırıda 5 kişi yaralandı, 2 terörist ölü ele geçirildi.

- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında bir çocuk ve mahalle bekçisi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

- HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği, 21 Şubat'ta hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararının TBMM Genel Kurulunda okunmasıyla düştü.

- Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesine yönelik 11 Nisan'daki terör saldırısında biri polis, 2'si sivil personel olan 3 emniyet mensubu şehit düştü, biri polis, 3'ü sivil olmak üzere 4 kişi yaralandı.

- Tendürek Dağı'nda 5 Mayıs'ta terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü, 11 asker yaralandı. Çatışmada, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

- Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen 2 ayrı terör saldırısında bir öğretmen ve 2 asker şehit oldu, biri asker 2 kişi yaralandı.

- Diyarbakır'da, 1 Temmuz'da AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, evinin önünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

- Van'da 2 Temmuz'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırıda öldürüldü.

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 8 Temmuz'da PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

- Tunceli'de 12 Temmuz'da sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz terör örgütü PKK tarafından katledildi.

- Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos'ta teröristler ile sağlanan sıcak temasta yaralanan 2'si güvenlik görevlisi 3 kişiden bir başçavuş ile 16 yaşındaki Eren Bülbül şehit oldu.

- Şırnak Yeşilyuva Mahallesi'nde 31 Ağustos'taki saldırıda ise Uludere Belediye Başkanlığı için 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olan güvenlik korucusu Mehmet Paksoy, PKK'lı teröristlerce evinin önünde katledildi.

- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 25 Eylül'de PKK'lı teröristlerce minibüse ateş açılması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde 4 Ekim'de terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında infilak etmesi sonucu 4 asker şehit düştü, yaralanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.

- Mersin'de 17 Ekim'de polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 12 polis yaralandı.

- Van'ın Çaldıran ilçesinde 7 Kasım'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda yaralanan İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutan Vekili Üsteğmen Mehmet Sakallı şehit düştü.

- Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK'nın sözcülerinden Talal Silo 15 Kasım'da örgütten ayrıldı.