03 Ocak 2018 Çarşamba16 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:34Akşam 17:55Yatsı 19:21
    • 11°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 116.052 -1.25
  • Altın: 159,952 0.29
  • Dolar: 3,7660 -0.02
  • Euro: 4,5302 -0.17

Taşerona kadroda tazminat kaybı olacak mı? Bakan açıkladı

»
Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu önemli açıklamalarda bulundu.
Taşerona kadroda tazminat kaybı olacak mı? Bakan açıkladı
Taşerona kadroda tazminat kaybı olacak mı? Bakan açıkladı Taşerona kadroda tazminat kaybı olacak mı? Bakan açıkladı Taşerona kadroda tazminat kaybı olacak mı? Bakan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı taşeron içişilerin kadroya geçişleriyle ilgili NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Sarıeroğlu, "Geçiş yapan taşeron çalışanların kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin konusunda kazanılmış hakları saklıdır" dedi. Bakan, başvurularda taşeron işçilerden hiçbir kefil istenmediğini belirtti.

Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamarı şöyle:

"Uzun zamandır beklenen düzenleme olması nedeniyle tarihi bir çalışmayla geçen yılı tamamladık. 24 Aralık'ta KHK çıktı. Dün itibariyle emekçi kardeşlerimiz başvurularını vermeye başladı. Çalışmamızı dört aşamada gerçekleştirdik. Taşeron tanımı içinde kamuda kim varsa hepsini dahil etmiş durumdayız. Süre kısıtı koymadan tüm personel alımına dayalı hizmet alımı ihaleleri kapsam içinde.

1 MİLYON 20 BİN KİŞİ: 450 bin kişiyi sürekli işçi kadrosuna alıyoruz. İkinci aşamada belediye, il özel idareleri, belediye şirketlerinde çalışan kardeşlerimizle ilgili. Buradaki rakam da 450 bin. Bu işi gölgelemek adına algı çalışmaları, bilgi kirlilikleri, çalışanların haklarında geriye gidiş varmış gibi gösterilmesi çalışmanın büyüklüğüne gölge düşüremeyecek. Toplamda 1 milyon 20 bin kişi. 4C statüsünü de kaldırıyoruz. En ufak bir aksaklık olmaması için bütün birimlerimizle çalışma içindeyiz." 

"BAŞVURUDA HİÇBİR KEFİL İSTENMİYOR"

"İşçilerimizin lehine bir bakış açısı ortaya koyduk" diyen Sarıeroğlu şöyle devam etti: "Haberlerde bir gazetemiz üç kefil şartı diyor. Güvenlik soruşturması arzusuyla olsun diye imza alıyoruz. Şu anda bakanlığın bir sayfası var. Bütün belgeler orada yayınlanmış durumda. Kefil istenmiyor. Kıdem tazminatları yanıyor gibi ifadeler var. Kıdem tazminatı iş kanununda düzenlenmiş bir husus. Biz bu yüzden KHK'da yer vermedik. Son çalıştıkları işyerlerindeki kıdemleri geçecek. Geçmişteki en son çalıştıkları idaredeki süreleri geçiş olduktan sonra dahil edilecek. Kıdem tazminatı hakları saklıdır. Yıllık ücretli izin konusunda kazanılmış haklar saklıdır." 

Bakan Sarıeroğlu, düzenlemelerde çalışanların rızasını gözettiklerini belirtti.

"SINAVDA MESLEK VE EĞİTİME GÖRE SORULACAK"

Taşeronlara yapılacak sınavla ilgili konuşan Çalışma Bakanı "Yazılı, sözlü, mülakat yapılacakmış gibi bir algı çalışması var. Ya sözlü olacak, ya yazılı olacak, ya da mülakat şeklinde. Yazılı olursa 50 puan belirlendi geçmek için. Test odaklı çok sorulu bir sınav sistemi planlamıyoruz. Hem meslek, hem de eğitim durumlarına göre de sorulacak. Okur yazar değilse belki sözlü yapılacak. Artık kamuda da belediyelerde de personel alımına dayalı hizmet ihalesi yok" dedi. Bakan, kadroya geçişte yaş sınırı koymadıklarını ifade etti.

"ASGARİ ÜCRET RAKAMI BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE"

2018 asgari ücret rakamına yönelik olarak Sarıeroğlu şunları söyledi: "İşverenlerin talebi ve beklentisi yüzde 7 oranıydı. Biz yüzde 14,2 oranında yaptık. Tabii ki isteğimiz daha yüksek ücret seviyelerine ulaşılması. Biz mevcut enflasyon oranımızın da üzerinde asgari ücret seviyesi belirledik. Beklentinin ne olduğuyla ilgili saha çalışması yaptırdık. Beklentinin çok üzerinde bir rakam belirledik. Gönlümüzden geçen tabii ki daha yüksek olması."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
BBP Genel Merkezi'nde yangınBBP Genel Merkezi'nde yangınAnkara'da Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde yangın çıktı.Genel Başkan Destici'nin odasında çıktığı öne sürülen yangın kontrol altına alındı.
Emniyet'te yeni dönem! Önemli değişiklikler varEmniyet'te yeni dönem! Önemli değişiklikler varYazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövme ve yara izleri, polisliğe engel olmaktan çıkarıldı.
Binali Yıldırım'ın acı günüBinali Yıldırım'ın acı günüBaşbakan Binali Yıldırım'ın vefat eden dayısının oğlu Abdullah Yağız, son yolculuğuna uğurlandı.
Trump'tan bir İran mesajı dahaTrump'tan bir İran mesajı dahaABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gösterilerle ilgili bir açıklama daha yaptı.
İran resti çekti: Sessiz kalmayacağız!İran resti çekti: Sessiz kalmayacağız!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Konuya ilişkin hem Türkiye hem de İran'dan açıklamalar peş peşe geldi.
PKK'nın haraç listesi ele geçirildi!PKK'nın haraç listesi ele geçirildi!Diyarbakır'daki terör operasyonunda PKK'nın bağış ve haraç listesi ele geçirildi. PKK'ya bağış yapanlardan biri de güvenlik güçlerinin bakım ve onarımını yapan şirketin yöneticisi çıktı...
  • Taşerona kadroda tazminat kaybı olacak mı? Bakan açıkladı03 Ocak 2018 Çarşamba 16:20
  • TSK'dan PKK'ya 2017'de ağır darbe03 Ocak 2018 Çarşamba 15:40
  • Her şeyi itiraf etti! Hain polisler izne ayrılıp..03 Ocak 2018 Çarşamba 15:20
  • FETÖ yardımıyla muhasebecilikten işadamlığına...03 Ocak 2018 Çarşamba 14:53
  • Şok iddia: Kemoterapi görürken gripten öldü03 Ocak 2018 Çarşamba 14:38
  • Okulda kan donduran görüntü!03 Ocak 2018 Çarşamba 14:37
  • Taşeron işçilerin 'sabıka kaydı' kuyruğu03 Ocak 2018 Çarşamba 14:35
  • Soylu'dan talimat! Ayağını kırın suçu bana atın03 Ocak 2018 Çarşamba 14:30
  • Kılıçdaroğlu yüzünden intihar edecektim03 Ocak 2018 Çarşamba 14:00
  • Murat Ülker dev satışın nedenini açıkladı03 Ocak 2018 Çarşamba 13:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri