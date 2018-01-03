PKK'nın haraç listesi ele geçirildi!

Diyarbakır'daki terör operasyonunda PKK'nın bağış ve haraç listesi ele geçirildi. PKK'ya bağış yapanlardan biri de güvenlik güçlerinin bakım ve onarımını yapan şirketin yöneticisi çıktı...

DİYARBAKIR'da düzenlenen PKK operasyonunda PKK'nın haraç listesi ve işadamlarına gönderdiği PKK mühürlü tehdit mektupları ele geçirildi. Jandarma ve MİT'in operasyonunda güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı şirket yetkilisi bir şahıs tutuklandı.

Diyarbakır'da Kasım 2016 - 01 Aralık 2017 tarihleri arasında kırsaldaki PKK operasyonlarında öldürülen teröristlerin üzerleri ile sığınak ve barınaklarda ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve dijital verilerin incelemesi sonrası PKK/KCK terör örgütünün finans kaynakları ile ilgili delillere ulaşıldı.

TOPLANAN HARAÇ MİKTARI DUDAK UÇUKLATTI:



Bunun üzerine yapılan soruşturma sonunda örgüt mensuplarınca, 'Terörizmin Finansmanı' bağlamında, insan gücü, silah, mühimmat, erzak, yaşam ve giyim malzemelerinin temini ile terörist eylemlerinin gerçekleştirilebilmesi maksadıyla, bazı şahıs ve şirketlerden 9 milyon 124 bin TL, 474 bin 900 dolar ve 50 bin euro haraç alındığı belirlendi.

Ele geçirilen haraç ve bağış listeleri üzerine savcılıkça davet edilerek çağrılan 53 şahıs ve şirket şüphelisinden 13 kişi tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 40 kişi serbest bırakıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE ÇALIŞAN KİŞİ DE TUTUKLANDI

Açıklamada Jandarma ile MİT'in ortak operasyonu sonucu PKK'ya maddi yardımda bulunduğu delillerle sabit olduğu için tutuklanan isimler arasında en dikkat çekini ise Diyarbakır'da güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların da bakım ve onarımlarının yapıldığı birden fazla ticari şirket yetkili bayisi konumundaki bir kişi de var. Güvenlik güçlerinin zırhlı araçlarının bakımını ve onarımını yapan şirketin yetkilisi tutuklanarak cezaevine konuldu.