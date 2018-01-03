Tam 80 milyar TL! Bu ay açıklanacak

Ekonomi Bakını Nihat Zeybekci, kamuoyunda “süper teşvik” olarak adlandırılan Proje Bazlı Destek sistemi kapsamında 80 milyar TL’ye yakın yatırım tutarı olan projelerin Ocak ayı içinde düzenlenecek bir törenle açıklanacağını duyurdu.
Bakan Zeybekci, Cazibe Merkezleri programı kapsamında da Bakanlar Kurulu kararlarını hazırladıklarını, 6. bölge teşviklerine ilave bazı teşviklerle 23 ildeki yatırım teşviklerinin bu kapsamda değerlendirileceğini duyurdu.
Nihat Zeybekci, TİM tarafından düzenlenen 2017 ihracat verilerinin paylaşıldığı toplantının açılışında yaptığı konuşmada, proje bazlı destek sistemi kapsamındaki yatırım onaylarını tamamladıklarını belirterek, “2017 sonuna yetiştirmeye çalıştık ama olmadı. 2018 Ocak ayı içinde bir toplantı ile açıklayacağız. 80 milyar TL’ye yakın bir yatırım tutarı var” dedi.
“Süper teşvik” kapsamında, petrokimya, petrol rafinerisi, enerji alanlarında büyük yatırımların ilan edilmesi bekleniyor. Bu teşvik sistemi, Türkiye’nin net ithalatçı olduğu ham madde, aramalı niteliğindeki ürünlerin üretimine yönelik büyük ölçekli yatırımları özel bir teşvikle yerli olarak üretimini sağlamayı hedefliyor.
CAZİBE MERKEZLERİ
Öteyandan, KHK ile Kalkınma Bakanlığı’ndan alınarak Ekonomi Bakanlığı koordinasyonuna verilen doğu ve güneydoğu bölgesindeki 23 ilde özel teşvik uygulaması yönündeki “Cazibe Merkezleri” programında da ilerleme sağlandı. Bakan Nihat Zeybekci, bu program kapsamında 6. bölge teşvik sistemine ilave bir-iki yeni teşvik unsuru uygulanacağını, bu yönde bir karar taslağını Bakanlar Kurulu’na sunduklarını açıkladı.
BAKAN ZEYBEKCİ, 2018’DE YATIRIMLAR İÇİN İYİMSER
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2018 yılı için özel sektör yatırımları konusunda iyimser olduğunu belirterek, 80 milyar TL’lik süper teşvik, Cazibe Merkezleri programının ivme kazandırması yanında, 2017 içinde alınan teşvik belgelerinin yatırım tutarlarının 80 milyar TL’nin üzerinde olmasına dikkat çekti. Zeybekci, bu yatırımların başlamasıyla 2018’in güçlü bir özel sektör yatırım yılı işaretleri gösterdiğini vurguladı.
- BBP Genel Merkezi'nde yangınTrump'a şok üstüne şok! Kimse takmıyorEmniyet'te yeni dönem! Önemli değişiklikler varİsrail açık açık söyledi! 'Hazır olun, vururuz!'Binali Yıldırım'ın acı günüİran'dan gösterilerle ilgili son dakika açıklamasıTam 80 milyar TL! Bu ay açıklanacak“Hamaney ailesini Türkiye’ye gönderdi”Trump'tan bir İran mesajı dahaİran resti çekti: Sessiz kalmayacağız!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:50 Güneş 08:22 Öğle 13:14 İkindi 15:34 Akşam 17:55 Yatsı 19:21
- 11°C Adana
- 6°C Adıyaman
- 2°C Afyon
- -5°C Ağrı
- 4°C Amasya
- 5°C Ankara
- 15°C Antalya
- 6°C Artvin
- 9°C Aydın
- 8°C Balıkesir
- BIST: 116.052 -1.25
- Altın: 159,952 0.29
- Dolar: 3,7660 -0.02
- Euro: 4,5302 -0.17
Tam 80 milyar TL! Bu ay açıklanacak
Ekonomi Bakını Nihat Zeybekci, kamuoyunda “süper teşvik” olarak adlandırılan Proje Bazlı Destek sistemi kapsamında 80 milyar TL’ye yakın yatırım tutarı olan projelerin Ocak ayı içinde düzenlenecek bir törenle açıklanacağını duyurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Anneye en acı telefon!
- 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
- Ünlü spikeri isyan etti! Gözyaşlarına boğuldu
- Vahşi cinayet! Taksici böyle öldürüldü
- 20 günde aynı noktada 3'ncü ölüm!
- Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarını üzecek haber
- Şehit polisin kızına seslendiği görüntü ağlattı!
- Ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu!
- Diyaneti savundu! Gaza gelmeyin
- Bebekli kadına sokak ortasında tekmeler attı!
- Kıvanç Tatlıtuğ ifade veriyor
- 'Barıştım' dedi, vahşice katletti!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.