03 Ocak 2018 Çarşamba16 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:34Akşam 17:55Yatsı 19:21
    • 11°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 116.052 -1.25
  • Altın: 159,952 0.29
  • Dolar: 3,7660 -0.02
  • Euro: 4,5302 -0.17

Tam 80 milyar TL! Bu ay açıklanacak

»
Kamuoyunda “süper teşvik” olarak adlandırılan Proje Bazlı Destek sistemi kapsamında 80 milyar TL’ye yakın yatırım tutarı olan projeler bu ay açıklanacak.
Tam 80 milyar TL! Bu ay açıklanacak
Tam 80 milyar TL! Bu ay açıklanacak Tam 80 milyar TL! Bu ay açıklanacak Tam 80 milyar TL! Bu ay açıklanacak

Ekonomi Bakını Nihat Zeybekci, kamuoyunda “süper teşvik” olarak adlandırılan Proje Bazlı Destek sistemi kapsamında 80 milyar TL’ye yakın yatırım tutarı olan projelerin Ocak ayı içinde düzenlenecek bir törenle açıklanacağını duyurdu.
 
Bakan Zeybekci, Cazibe Merkezleri programı kapsamında da Bakanlar Kurulu kararlarını hazırladıklarını, 6. bölge teşviklerine ilave bazı teşviklerle 23 ildeki yatırım teşviklerinin bu kapsamda değerlendirileceğini duyurdu.
 
Nihat Zeybekci, TİM tarafından düzenlenen 2017 ihracat verilerinin paylaşıldığı toplantının açılışında yaptığı konuşmada, proje bazlı destek sistemi kapsamındaki yatırım onaylarını tamamladıklarını belirterek, “2017 sonuna yetiştirmeye çalıştık ama olmadı. 2018 Ocak ayı içinde bir toplantı ile açıklayacağız. 80 milyar TL’ye yakın bir yatırım tutarı var” dedi.
 
“Süper teşvik” kapsamında, petrokimya, petrol rafinerisi, enerji alanlarında büyük yatırımların ilan edilmesi bekleniyor. Bu teşvik sistemi, Türkiye’nin net ithalatçı olduğu ham madde, aramalı niteliğindeki ürünlerin üretimine yönelik büyük ölçekli yatırımları özel bir teşvikle yerli olarak üretimini sağlamayı hedefliyor.
 
CAZİBE MERKEZLERİ
 
Öteyandan, KHK ile Kalkınma Bakanlığı’ndan alınarak Ekonomi Bakanlığı koordinasyonuna verilen doğu ve güneydoğu bölgesindeki 23 ilde özel teşvik uygulaması yönündeki “Cazibe Merkezleri” programında da ilerleme sağlandı. Bakan Nihat Zeybekci, bu program kapsamında 6. bölge teşvik sistemine ilave bir-iki yeni teşvik unsuru uygulanacağını, bu yönde bir karar taslağını Bakanlar Kurulu’na sunduklarını açıkladı.
 
BAKAN ZEYBEKCİ, 2018’DE YATIRIMLAR İÇİN İYİMSER
 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2018 yılı için özel sektör yatırımları konusunda iyimser olduğunu belirterek, 80 milyar TL’lik süper teşvik, Cazibe Merkezleri programının ivme kazandırması yanında, 2017 içinde alınan teşvik belgelerinin yatırım tutarlarının 80 milyar TL’nin üzerinde olmasına dikkat çekti. Zeybekci, bu yatırımların başlamasıyla 2018’in güçlü bir özel sektör yatırım yılı işaretleri gösterdiğini vurguladı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tam 80 milyar TL! Bu ay açıklanacakTam 80 milyar TL! Bu ay açıklanacakKamuoyunda “süper teşvik” olarak adlandırılan Proje Bazlı Destek sistemi kapsamında 80 milyar TL’ye yakın yatırım tutarı olan projeler bu ay açıklanacak.
Kira zam oranları belli olduKira zam oranları belli olduTUİK'in enflasyon oranlarını açıklaması sonrası sözleşmesi ocak ayında biten kiracılara yapılacak zam oranı da belli oldu.
Aralık şampiyonu belli olduAralık şampiyonu belli olduEnflasyon rakamları ile Aralık ayında fiyatı en fazla artan ürünler de belli oldu.
Merkez Bankası hükümete mektup gönderecekMerkez Bankası hükümete mektup gönderecekMerkez Bankası, yüzde 5 olarak hedeflenen 2017 enflasyonunun yüzde 11,92 gerçekleşmesi nedeniyle hükümete açık mektup gönderecek.
İşte en düşük memur ve emekli maaşıİşte en düşük memur ve emekli maaşıBugün açıklanan enflasyon rakamlarından sonra memurlara ocakta yapılacak zam oranı da belli oldu. Yeni zam oranına göre en düşük devlet memuru maaşı 2 bin 893 lira olacak.
Borsa rekora doymuyorBorsa rekora doymuyorBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 118.395,13 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günün ilk yarısını yüzde 0,64 değer kazancıyla 118.275,72 puandan tamamladı
  • 10 bin TL maaş uygulaması 1 Ocak'ta başladı03 Ocak 2018 Çarşamba 12:51
  • Türk şirket aldı,devlet töreni gibi açılış yapıldı03 Ocak 2018 Çarşamba 12:38
  • Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı...03 Ocak 2018 Çarşamba 11:56
  • Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...03 Ocak 2018 Çarşamba 11:24
  • Bitcoin'deki çılgınlık Ripple'a kaydı03 Ocak 2018 Çarşamba 11:23
  • Türk Lirası ile ihracat 7 yılda 5 katına çıktı03 Ocak 2018 Çarşamba 11:23
  • Bunu yapmayan taşerona kadro yok03 Ocak 2018 Çarşamba 10:41
  • Türkiye'nin büyüğü satıldı! İşte yeni sahibi03 Ocak 2018 Çarşamba 10:40
  • 3. Havalimanı projesinde flaş değişiklik!03 Ocak 2018 Çarşamba 10:20
  • "17 bin firmadan yüzde 80'i kapanır"03 Ocak 2018 Çarşamba 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri