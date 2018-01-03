Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan Konyaspor'a

Süper Ligin ilk yarısını 15 puanla 16'ncı sırada tamamlayan Atiker Konyaspor, bugün Antalya Belek Regnum Carya Otel de kamp çalışmalarına başlayacak. Yeşil-beyazlı kulüp, kötü gidişata dur demek için takıma oyuncu transferi yapmak ve bazı oyuncularıyla yollarını ayırmak için çalışmalarını da sürdürüyor.

Transfer listesinde ismi bulunan Karabükspor'un forvet oyuncu Mustapha Yatabare ile Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkan Çınar'ı renklerine bağlamak için girişimler devam ediyor.

Konyaspor Kulüp Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, ''Beşiktaş'ta forma giyen Orkan Çınar ve Kardemir Karabükspor oyuncusu Mustapha Yatabare ile görüşmelerimiz devam ediyor. Görüşmelerimiz olumlu ilerliyor. Son aşamaya yaklaştık ve sonuçlandırmak üzereyiz'' diye konuştu.

SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLECEK

Baydar, Eze ve Manyama ile de yollarını ayırmak istediklerini belirterek, ''Bu iki futbolcuyla yollarımızı ayırmayı planlıyoruz. Karşılıklı konuşup sözleşmeyi feshedeceğiz. Bu görüşmelerimiz de son aşamaya gelmiş durumda'' ifadelerini kullandı.