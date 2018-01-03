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5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

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5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
Muş'un Varto ilçesinde 5 yıl önce meydana gelen kan davası, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin'in girişimleriyle barışla sonuçlandırıldı.
5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Varto ilçesine bağlı Hüseyinoğlu ve Dutözü köyünde Ataç ile Yalçın aileleri arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu çıkan kavgada 34 yaşındaki Sait Yalçın açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin'in girişimiyle Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi mescidinde bir araya gelen Dutözü köyü ile Hüseyinoğlu köyünün aile büyükleri, birbirleriyle tokalaşarak Kur'an-ı Kerim'in altında geçerek barıştılar. Muş İl Müftüsü Alaettin Bozkurt'un da dua okuduğu barış törenine Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti Muş Milletvekili M. Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yakti ile kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'in ardından bir konuşma yapan Muş Valisi Aziz Yıldırım, "Dünyada en güzel şey barıştır. Varto'da husumetli iki aile arasındaki anlaşmazlığı kaymakamımızın girişimiyle, akil insanlar bir araya gelmişler ve iki aile arasında barışı sağlamışlar. Vatandaşlarımız ve her iki aile buraya gelmiş, sağ olsunlar barış tescil oldu. Hepsini takdir ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Bu iki aile ve Varto barış içerisinde yaşayacak. İnşallah bu bütün insanlığa, çevremizdeki bu kargaşalara sebebiyet veren kişilere, Suriye'de, Irak'ta bu tür kargaşalara sebebiyet veren insanlara örnek olsun. Güzel bir örnek, inşallah bu dünyaya örnek olur. Hepsinden Allah razı olsun, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"MERKEZDE İNSAN VAR"

Varto Kaymakamı ve Beleye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin ise, iki ailenin bireylerine teşekkür ederek, "Biz burada merkeze insanı aldık. Merkezde insan var. O yüzdende iki aile ile görüştük. Fedakârlıklar gösterdiler. Akil insanlar sağ olsunlar devreye girdiler. Güzel bir şey oldu. Biz istiyoruz ki bütün Türkiye'de bu tür uyuşmazlıkların çözümle sonuçlanmasıdır" diye konuştu.

Öldürülen Sait Yalçın (30) adlı kişinin babası Mehmet Yalçın ise, barışı sağlayanlara teşekkür etti. Anadolu İmam Hatip Lisesi yemekhanesinde verilen yemeğin ardında barış töreni sona erdi.

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