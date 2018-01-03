Balıkesirspor Baltok Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızda Can Cangök’ten boşalan teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Giray Bulak getirilmiştir. Yeni hocamız bugün akşam saatlerinde Antalya kampına katılacak ve yarın sabah gerçekleştirilecek antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır. Giray Bulak hocamıza camiamıza hoş geldin diyor, kırmızı-beyaz renklerimiz altında başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.
03 Ocak 2018 Çarşamba16 R.Ahir 1439
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Giray Bulak resmi imzayı attı!
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