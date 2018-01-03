Abdullah Avcı bombayı patlatıyor! Resmi teklif

5 gol, 6 asistlik performansıyla bu sezona da damga vuran Emre Akbaba için Medipol Başakşehir'den resmi teklif geldi.

Aytemiz Alanyaspor'da bu sezon 5 gol, 6 asistlik müthiş bir performans sergileyen, milli takıma kadar yükselen 25 yaşındaki Emre Akbaba'ya şu ana kadar yapılan tek resmi teklifin Medipol Başakşehir'den olduğu ortaya çıktı.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Abdullah Avcı'nın birkaç sezondur çok yakından takip ettiği Emre için Başakşehir yönetiminin kapıyı 3 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Aytemiz Alanyaspor'un ise başarılı oyuncuyu 5 milyon Euro'nun altına satmayı kesinlikle düşünmediği gelen haberler arasında. Başakşehir'in bu transferi bitirmek adına şartları zorlayacağı ifade edildi.