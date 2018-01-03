Merkez Bankası hükümete mektup gönderecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), açık mektupta enflasyon hedefinden sapmanın nedenleri ve enflasyonun tekrar hedefe ulaşması için alınan tedbirleri açıklayacak.
Merkez Bankası Kanunu'nun 42'nci maddesi uyarınca, enflasyonun hedeften belirgin şekilde sapması durumunda TCMB'nin, sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri hükümete yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması gerekiyor.
TCMB'nin, 6 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan "2017 Yılında Para ve Kur Politikası" başlıklı temel politika metninde, Merkez Bankasının temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu anımsatılarak, bu çerçevede 2017-2018-2019 yılları için enflasyon hedefinin hükümet ile varılan mutabakat çerçevesinde yüzde 5 düzeyinde belirlenmişti.
TCMB'nin hesap verme yükümlülüğünün bir unsuru olan belirsizlik aralığının her iki yönde 2 yüzdelik puan olduğu belirtilen metinde, "Enflasyonun yıl içinde üçer aylık dönemlerin sonu itibarıyla yıl sonu hedefinden 2 yüzdelik puandan fazla farklılaşması durumunda, sapmaya yol açan nedenler ile hedefe ulaşılması için alınan ve alınması gereken önlemler Enflasyon Raporu aracılığıyla kamuoyuna açıklanacaktır. Gerçekleşen enflasyonun yıl sonunda belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda ise hükümete açık mektup yazılacaktır" ifadelerine yer verilmişti.
TCMB, 2017 yılı enflasyonunun yüzde 11,92 seviyesinde gerçekleşmesi ve yüzde 5'lik hedefin belirgin şekilde üzerine çıkması nedeniyle hükümete açık mektup yazacak. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ile bir başkan yardımcısının imzalarını taşıyacak mektup, hükümet adına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e iletilecek.
Analistler, 2017 yılında enflasyonun hedefin üzerinde gerçekleşmesinde döviz kurlarındaki yukarı yönlü sert hareketler, emtia ve gıda fiyatlarındaki artış ile fiyat ayarlamalarının etkili olduğunu belirtti.
Merkez Bankası 2016 yılı sonunda enflasyon hedefini tutturamadığı için Başkan Murat Çetinkaya ve Başkan Yardımcısı Murat Uysal'ın imzasını taşıyan açık mektup, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e hitaben 31 Ocak 2017'de yazılmıştı.
Böylece Merkez Bankası hükümete üst üste 5. mektubunu göndermiş olacak.
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Merkez Bankası hükümete mektup gönderecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), açık mektupta enflasyon hedefinden sapmanın nedenleri ve enflasyonun tekrar hedefe ulaşması için alınan tedbirleri açıklayacak.
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