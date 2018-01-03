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Yalçın Topçu'dan Erşad Salihi'ye telefon

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Yalçın Topçu'dan Erşad Salihi'ye telefon
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Irak Türkmen Cephesi Lideri Erşad Salihi ile telefonda görüştü.
Yalçın Topçu'dan Erşad Salihi'ye telefon Yalçın Topçu'dan Erşad Salihi'ye telefon Yalçın Topçu'dan Erşad Salihi'ye telefon

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Irak Türkmen Cephesi Kerkük sorumlusu Alaaddin Abdulmaksut Salihi’nin suikast sonucu şehit edilmesi haberi üzerine Irak Türkmen Cephesi Lideri Erşad Salihi ile telefonda görüştü. Başsağlığı dileklerini ileten Topçu Türkmenler’in, binlerce yıldır toprakları, yurtları için şehitler vermekte olduğunun altını çizdi:

“TÜRKMENLER O TOPRAKLARIN ASLİ UNSURU VE KADİM HALKIDIR “

“Irak Türkmen Cephesi Kerkük Büro sorumlusu Abdulmaksut Salihli sokakta yanına gelen arabadan inen üç kahpe tetikçi tarafından susturucu silah kullanılarak, doğrudan başına ateş edilerek alçakça ve kalleşçe şehit edilmiştir. Irak Türkmen Cephesi lideri kardeşim Erşad Salih’i ile görüşerek onun şahsında Türkmen kardeşlerimize başsağlığı diledim. Türkmenler o toprakların asli unsuru ve kadim halkıdır. Irak’ın toprak bütünlüğü içerisinde hak ve vecibelerine sahip olmak için Irak hukuku içinde haklarını savunuyorlar. Bu yolda şehitler veriyorlar.”

“TÜRKMENLERİN SALDIRILARLA KARŞI KARŞIYA OLMASININ SEBEBİ IRAK’IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANA OLMALARIDIR”

“Bu alçak saldırının tetikçileri ile arkasındaki güçleri vakit geçmeden bulup açığa çıkarmak Irak merkez hükümetinin Türkmen asıllı ve Irak’ın bütünlüğünden yana olan vatandaşlarına karşı görevidir. Türkmenler sözde referandum sonrasında saldırılarla karşı karşıya olmasının nedeni Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olmalarıdır. Milletimizin duası ve desteği, kalleş saldırıya uğrayan, milletimizle din ve soy bağına sahip Kürt-Türkmen-Arap kardeşlerinin yanındadır.”

“TÜRKMENLER IRAK’IN GEÇMİŞİNDE OLDUĞU GİBİ GELECEĞİNDE DE VAR OLACAKTIR”

“Irak’taki mezhebî ve etnik çatışmalar emperyalistlerin yüzlerce yıldır sahneye koydukları alçak bir oyundur. Irak halkı bu kalleş ve alçak planı birlik içinde bozacak inşallah. Bu birliğin en kuvvetli halatı olan Türkmenler Irak’ın geçmişinde var olduğu gibi geleceğinde de var olacaktır. Allah yardımcıları, Türk halkı duacıları ve destekcileridir.”

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