Trump'ın basacak düğmesi yok

Kim Jong Un'un yeni yıl mesajındaki "Nükleer düğme masamda" çıkışına ''Benimki daha büyük ve daha güçlü. Ayrıca çalışıyor'' diye nispet yapan Trump'ın aslında basacak düğmesi yok.

ABD Başkanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gibi basitçe düğmeye basarak değil, çok gizli ve karmaşık bir süreç sonucunda nükleer saldırı düzenleyebiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın düğmesi değil, nereye gitse peşisıra gelen ve İngilizce 'nuclear football' diye ifade edilen 'nükleer silah kumanda çantası' var. Başkan nereye giderse, rotasyon halindeki askeri subaylar tarafından oraya taşınan nükleer silah kumanda çantasında, iletişim cihazları ve önceden hazırlanmış savaş planlarının bulunduğu bir kitap yer alıyor.

NÜKLEER SALDIRI KODLARINI TAŞIYOR

Bu çanta, stratejik bir nükleer saldırı için fırlatma kodlarını taşımakta. Başkan için bu kodların nasıl aktive edileceğinin eğitimi kamunun gözlerinden uzakta gerçekleştirildi.

BİR NÜKLEER SALDIRININ EMİR KOMUTA ZİNCİRİ

Emir komuta zincirinde, yeni gelecek olan savunma bakanı olan emekli orgeneral James Mattis gibi başka üst düzey isimler de bulunuyor. Ancak Uluslararası Stratejik Etüdler Enstitüsü IISS'in silahsızlanma programının direktörü Mark Fitzpatrick, bir saldırı gerçekleştirmek için yegane yetkilinin başkan olduğunu söylüyor. Fitzpatrick, "Başkanın bir nükleer saldırı başlatması için yetkisini kontrol edecek bir mekanizma yok. Ancak emir verdiği an ile emrinin gerçekleştirildiği süre zarfı içerisinde başka kişiler de sürece dahil oluyor" diyor.

Bir başkanın böylesine tarihi bir kararı tek başına alacağını düşünmek gerçek dışı. Başkan emri verir ve savunma bakanı da anayasaya göre bunu uygulamak zorundadır.Teoride savunma bakanı, başkanın akıl sağlığından şüphe edip emri yerine getirmeyi reddedebilir, ancak bu da başkaldırı anlamına gelir; başkan onu kovabilir ve görevi savunma bakanının yardımcısına verebilir.

BU SÜREÇ PRATİKTE NASIL İŞLİYOR?

Başkan bir kere kimliğini plastik bir kartla başkumandan olarak doğruladıktan sonra, her zaman yanında bulunan 'nükleer futbol topu'nu açıyor; çantanın içinde saldırı seçeneklerini önüne seren bir 'kara Kitap' bulunuyor.

Washington'da, önceki başkanlardan birinin kimlik kartını kuru temizlemeye gönderilen ceketinin cebinde bıraktığı için kaybettiğini söyleyenler var.