03 Ocak 2018 Çarşamba16 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:34Akşam 17:55Yatsı 19:21
    • 11°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 116.052 -1.25
  • Altın: 159,952 0.29
  • Dolar: 3,7660 -0.02
  • Euro: 4,5302 -0.17

Trump'ın basacak düğmesi yok

»
Trump'ın basacak düğmesi yok
Kim Jong Un'un yeni yıl mesajındaki "Nükleer düğme masamda" çıkışına ''Benimki daha büyük ve daha güçlü. Ayrıca çalışıyor'' diye nispet yapan Trump'ın aslında basacak düğmesi yok.
Trump'ın basacak düğmesi yok Trump'ın basacak düğmesi yok Trump'ın basacak düğmesi yok

ABD Başkanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gibi basitçe düğmeye basarak değil, çok gizli ve karmaşık bir süreç sonucunda nükleer saldırı düzenleyebiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın düğmesi değil, nereye gitse peşisıra gelen ve İngilizce 'nuclear football' diye ifade edilen 'nükleer silah kumanda çantası' var. Başkan nereye giderse, rotasyon halindeki askeri subaylar tarafından oraya taşınan nükleer silah kumanda çantasında, iletişim cihazları ve önceden hazırlanmış savaş planlarının bulunduğu bir kitap yer alıyor.

NÜKLEER SALDIRI KODLARINI TAŞIYOR

Bu çanta, stratejik bir nükleer saldırı için fırlatma kodlarını taşımakta. Başkan için bu kodların nasıl aktive edileceğinin eğitimi kamunun gözlerinden uzakta gerçekleştirildi.

BİR NÜKLEER SALDIRININ EMİR KOMUTA ZİNCİRİ

Emir komuta zincirinde, yeni gelecek olan savunma bakanı olan emekli orgeneral James Mattis gibi başka üst düzey isimler de bulunuyor. Ancak Uluslararası Stratejik Etüdler Enstitüsü IISS'in silahsızlanma programının direktörü Mark Fitzpatrick, bir saldırı gerçekleştirmek için yegane yetkilinin başkan olduğunu söylüyor. Fitzpatrick, "Başkanın bir nükleer saldırı başlatması için yetkisini kontrol edecek bir mekanizma yok. Ancak emir verdiği an ile emrinin gerçekleştirildiği süre zarfı içerisinde başka kişiler de sürece dahil oluyor" diyor.

Bir başkanın böylesine tarihi bir kararı tek başına alacağını düşünmek gerçek dışı. Başkan emri verir ve savunma bakanı da anayasaya göre bunu uygulamak zorundadır.Teoride savunma bakanı, başkanın akıl sağlığından şüphe edip emri yerine getirmeyi reddedebilir, ancak bu da başkaldırı anlamına gelir; başkan onu kovabilir ve görevi savunma bakanının yardımcısına verebilir.

BU SÜREÇ PRATİKTE NASIL İŞLİYOR?

Başkan bir kere kimliğini plastik bir kartla başkumandan olarak doğruladıktan sonra, her zaman yanında bulunan 'nükleer futbol topu'nu açıyor; çantanın içinde saldırı seçeneklerini önüne seren bir 'kara Kitap' bulunuyor.
Washington'da, önceki başkanlardan birinin kimlik kartını kuru temizlemeye gönderilen ceketinin cebinde bıraktığı için kaybettiğini söyleyenler var.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump'a şok üstüne şok! Kimse takmıyorTrump'a şok üstüne şok! Kimse takmıyorHer şeyi tehditlerle çözebileceğini düşünen ABD Başkanı Trump'ın savurduğu tehditleri artık kimse takmıyor.
İsrail açık açık söyledi! 'Hazır olun, vururuz!'İsrail açık açık söyledi! 'Hazır olun, vururuz!'İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'den atıldığı iddia edilen roketlerin arkasından İslami Cihad Hareketi'nin çıkması halinde liderlerini hedef alacakları tehdidinde bulundu.
İran'dan gösterilerle ilgili son dakika açıklamasıİran'dan gösterilerle ilgili son dakika açıklamasıİran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, ülkesinde son günlerde gerçekleşen "rejim karşıtı" gösterilerin sona erdirildiğini iddia etti.
“Hamaney ailesini Türkiye’ye gönderdi”“Hamaney ailesini Türkiye’ye gönderdi”Rus Ortadoğu uzmanı Şumilin, İran dini lideri Ali Hamaney’in güvenlik gerekçesiyle ailesini Türkiye’ye gönderdiği iddiasını ortaya attı.
Osmanlı düşmanı BAE'ye büyük şok!Osmanlı düşmanı BAE'ye büyük şok!Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah ve mühimmat ihracatını durdurduğunu bildirdi.
Kuzey Kore'nin dondurucu silahı! Böylesi görülmediKuzey Kore'nin dondurucu silahı! Böylesi görülmediKuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yapılan buz heykeli festivalinde ülkenin geliştirdiği son kıtalararası balistik füze (ICBM) olan 'Hwasong-15'in bir heykeli yer aldı.
  • Trump'ın basacak düğmesi yok03 Ocak 2018 Çarşamba 15:06
  • Hamas'tan Trump'ın şantajına cevap geldi03 Ocak 2018 Çarşamba 15:00
  • ABD'deki Müslümanlardan tarihi insanlık dersi03 Ocak 2018 Çarşamba 15:00
  • Doğu Guta'ya saldırılar şiddetlendi03 Ocak 2018 Çarşamba 14:56
  • İngiliz gazetesi BM'yi ABD'ye karşı uyardı03 Ocak 2018 Çarşamba 14:40
  • İran'da alışılmadık slogan03 Ocak 2018 Çarşamba 14:20
  • ABD'den İsveç'e şok uyarı: Büyük sorun olur!03 Ocak 2018 Çarşamba 13:40
  • Rus helikopteri Suriye'de düştü!03 Ocak 2018 Çarşamba 12:50
  • Genekurmay B.'nın helikopteri kaza yaptı03 Ocak 2018 Çarşamba 12:21
  • Katar'dan dev anlaşma03 Ocak 2018 Çarşamba 12:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri