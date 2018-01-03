Trump'a şok üstüne şok! Kimse takmıyor

Her şeyi tehditlerle çözebileceğini düşünen ABD Başkanı Trump'ın savurduğu tehditleri artık kimse takmıyor.

Göreve geldiği ilk günlerde otomobil ve teknoloji şirketlerine yaptığı tehditler işe yarayıp ABD'ye istihdam çekmeyi başaran Trump bu tehditvari tavrını her yerde kullanabileceği algısına kapılmış olmalı ki son dönemde isteklerine ters düşen herkesi tehdit etmeye başladı. Ama bu kez onu takan kimse yok.

TRUMP'I TAKAN YOK

Trump birleşmiş Millet Genel Kurulu'nda yapılacak tarihi 'Kudüs' oylaması öncesi tüm ülkeleri açıkça tehdit etmişti. Oylama sonucu açıklandığında ise ortaya çıkan tablo Trump için adeta şoke ediciydi.

BM'deki oylama sonrası Trump bu kez Pakistan'ı hedef aldı ve Pakistan’ı yardımları kesmekle tehdit etti.

Trump "ABD aptalca bir şekilde son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolardan fazla yardım sağladı. Ancak liderlerimizin aptal olduğunu sandıkları için, bize yalandan ve üçkağıttan başka bir şey geri vermediler Pakistan'ın Afganistan'da "avladıkları" teröristlere de "güvenli liman" oldu "Artık yeter!" şeklinde tweet atarak yardımları kesme tehdidinde bulundu ama yine Turmp'ı kimse takmadı.

Trump'ın bu tehdidine karşı Pakistan, "Terörle mücadelede ödediğimiz bedel, uydurma bir parasal değerle ölçülemez" cevabını verdi.

SON TEHDİT FİLİSTİN'E

Savurduğu tehditlerde hızını alamayan Trump son olarak Filistin'i hedef aldı. Yine Twitter'dan açıklama yapan Trump "Onlar, uzun süredir vadesi geçmiş barış anlaşmasını İsrail ile müzakere etmek bile istemiyorlar. Müzakerenin en zor kısmı olan Kudüs kısmını tartışma dışı bıraktık; (aksi durumda) İsrail'in bunun için daha fazla bedel ödemesi gerekecekti. Halbuki artık barışı konuşmak istemeyen Filistinlilere neden gelecekte de bu büyük miktarlardaki ödemeleri yapmamız gereksin?" tehdidinde bulundu.

FİLSİTİN'DEN TOKAT GİBİ CEVAP



Filistin başkanı Abbas'ın sözcüsü Nabil Ebu Rudeyna ise "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir ve dolarlarla ya da altınla satın alınamaz" dedi.

HER GEÇEN GÜN GÜÇ KAYBEDİYOR



Trump'ın yaptığı bu tehditlere rağmen hiç bir ülkenin ABD'yi takmaması uzmanlar tarafından ABD'nin tüm dünyada gözle görülür bir güç kaybı yaşadığının göstergesi olduğu belirtiliyor ve bunun daha başlangıç olduğunun altını çiziyor.



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