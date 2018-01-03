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İnsanlık daha ölmemiş!

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İnsanlık daha ölmemiş!
Ramazan Özlen, yolda yürürken su faturası ile beraberinde 50 lira buldu. Su faturasını ödeyen Özlen, sosyal medyadan duyurarak faturanın sahibine de ulaştı.
İnsanlık daha ölmemiş! İnsanlık daha ölmemiş! İnsanlık daha ölmemiş!

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir etiket firmasında çalışan Özlen, Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada düşürülmüş su faturası ile 50 lira buldu. Etrafını kontrol eden Özlen, kimseyi görmeyince faturayı ve parayı alarak işyerine gitti.

İnternetten su faturasının borcunu sorgulatan Özlen, 48 lira 70 kuruşluk borcu bulduğu 50 liradan ödedi. Özlen, su faturası ile 50 lirasını düşüren kişiyi bulmak için sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Özlen, ödediği faturanın fotoğrafını çekerek "Bu kimin ise borcu ödendi. Kalan 1.30 lira artan parayı istediği zaman benden alabilir." şeklinde paylaşımda bulundu.

ÇALIŞTIĞI FİRMA TAKDİR BELGESİ VERDİ

Özlen, yolda bulduğu para ve faturanın sahibini aradığını, bulamayınca da iş yerine döndüğünü anlatarak şöyle konuştu: 

"Sabah iş yerime gitmek için sokakta yürürken yolda su faturası ve parayı gördüm. Sadece su faturasını görsem almayabilirdim. Ancak yanında para olduğunu gördüm ve ihtiyaç sahibine lazım olabilir düşüncesiyle parayı alarak işyerime gittim. Sonra internet yoluyla borcu ödedim. Paranın üstü de kaldı. Sosyal medyadan sahibine ulaştım. Para üstünü gelip istediği zaman alabilir." 

Faturanın sahibine sosyal medyadan ulaştığını ifade eden özlen, fatura ve paranın üstünü almasını beklediğini sözlerine ekledi. Özlen'e örnek davranışı nedeniyle çalıştığı firma tarafından takdir belgesi verildi. 

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