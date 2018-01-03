Aralık şampiyonu belli oldu

Enflasyon rakamları ile Aralık ayında fiyatı en fazla artan ürünler de belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2017 Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık ayında enflasyon yüzde 0,69 artış ile yıllık bazda yüzde 11,92 oldu.

Aralık 2017'de en yüksek fiyat artışı yüzde 23,10 ile patlıcanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,03 ile portakalda oldu.

Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,12 ile domates, yüzde 12,88 ile mandalina, yüzde 9,91 ile kuru soğan, yüzde 9,53 ile yumurta, yüzde 9,44 ile su ısıtıcısı, yüzde 7,52 ile balık, yüzde 6,49 ile patates, yüzde 5,22 ile tost makinası yer aldı.

En çok portakal ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,03 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 16,27 ile ıspanak, yüzde 10,06 ile pırasa, yüzde 8,36 ile kadın ceketi, yüzde 7,71 ile elbise, yüzde 6,96 ile kadın gömleği, yüzde 6,51 ile kadın pardösüsü, yüzde 6,30 ile çarliston biber, yüzde 6,26 ile kadın hırkası izledi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda yüzde 0,69, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,92, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,47 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,14, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,82 arttı.