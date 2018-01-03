03 Ocak 2018 Çarşamba16 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:34Akşam 17:55Yatsı 19:21
    • 11°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 116.052 -1.25
  • Altın: 159,952 0.29
  • Dolar: 3,7660 -0.02
  • Euro: 4,5302 -0.17

İran resti çekti: Sessiz kalmayacağız!

»
İran resti çekti: Sessiz kalmayacağız!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Konuya ilişkin hem Türkiye hem de İran'dan açıklamalar peş peşe geldi.
İran resti çekti: Sessiz kalmayacağız! İran resti çekti: Sessiz kalmayacağız! İran resti çekti: Sessiz kalmayacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.  Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren gösterilere değinildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İranlı mevkidaşı Ruhani’ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu da ifade ettiği belirtildi.


RUHANİ: BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE SONA ERECEK

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söylediği kaydedildi.

BİR AÇIKLAMA DA İRAN'DAN GELDİ: SESSİZ KALAMAYACAĞIZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinde son günlerde yapılan hükümet karşıtı protestolar konusunda, kötü niyetlilerin yasadışı eylemlerine karşı sessiz kalmayacaklarını söyledi. İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ruhani,  "İran'da halkın yasalar çerçevesinde eleştirilerini ifade edip, protesto yapmakta serbesttir.  Kuşkusuz, halkımızın güvenliği ve huzuru bizim için çok önemli  ve dolayısıyla, kötü niyetlilerin şiddet ve yasadışı eylemlerine karşı sessiz kalmayacağız" dedi.
 

Ülkede geçen perşembe gününden sonra başlayan yönetim karşıtı gösteriler, önemli ölçüde kontrol altına alınırken, bugün onlarca şehirde hükümete destek mitingleri düzenlendi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
BBP Genel Merkezi'nde yangınBBP Genel Merkezi'nde yangınAnkara'da Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde yangın çıktı.Genel Başkan Destici'nin odasında çıktığı öne sürülen yangın kontrol altına alındı.
Emniyet'te yeni dönem! Önemli değişiklikler varEmniyet'te yeni dönem! Önemli değişiklikler varYazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövme ve yara izleri, polisliğe engel olmaktan çıkarıldı.
Binali Yıldırım'ın acı günüBinali Yıldırım'ın acı günüBaşbakan Binali Yıldırım'ın vefat eden dayısının oğlu Abdullah Yağız, son yolculuğuna uğurlandı.
Trump'tan bir İran mesajı dahaTrump'tan bir İran mesajı dahaABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gösterilerle ilgili bir açıklama daha yaptı.
İran resti çekti: Sessiz kalmayacağız!İran resti çekti: Sessiz kalmayacağız!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Konuya ilişkin hem Türkiye hem de İran'dan açıklamalar peş peşe geldi.
PKK'nın haraç listesi ele geçirildi!PKK'nın haraç listesi ele geçirildi!Diyarbakır'daki terör operasyonunda PKK'nın bağış ve haraç listesi ele geçirildi. PKK'ya bağış yapanlardan biri de güvenlik güçlerinin bakım ve onarımını yapan şirketin yöneticisi çıktı...
  • Taşerona kadroda tazminat kaybı olacak mı? Bakan açıkladı03 Ocak 2018 Çarşamba 16:20
  • TSK'dan PKK'ya 2017'de ağır darbe03 Ocak 2018 Çarşamba 15:40
  • Her şeyi itiraf etti! Hain polisler izne ayrılıp..03 Ocak 2018 Çarşamba 15:20
  • FETÖ yardımıyla muhasebecilikten işadamlığına...03 Ocak 2018 Çarşamba 14:53
  • Şok iddia: Kemoterapi görürken gripten öldü03 Ocak 2018 Çarşamba 14:38
  • Okulda kan donduran görüntü!03 Ocak 2018 Çarşamba 14:37
  • Taşeron işçilerin 'sabıka kaydı' kuyruğu03 Ocak 2018 Çarşamba 14:35
  • Soylu'dan talimat! Ayağını kırın suçu bana atın03 Ocak 2018 Çarşamba 14:30
  • Kılıçdaroğlu yüzünden intihar edecektim03 Ocak 2018 Çarşamba 14:00
  • Murat Ülker dev satışın nedenini açıkladı03 Ocak 2018 Çarşamba 13:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri