İran resti çekti: Sessiz kalmayacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Konuya ilişkin hem Türkiye hem de İran'dan açıklamalar peş peşe geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren gösterilere değinildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İranlı mevkidaşı Ruhani’ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu da ifade ettiği belirtildi.



RUHANİ: BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE SONA ERECEK

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söylediği kaydedildi.



BİR AÇIKLAMA DA İRAN'DAN GELDİ: SESSİZ KALAMAYACAĞIZ



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinde son günlerde yapılan hükümet karşıtı protestolar konusunda, kötü niyetlilerin yasadışı eylemlerine karşı sessiz kalmayacaklarını söyledi. İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ruhani, "İran'da halkın yasalar çerçevesinde eleştirilerini ifade edip, protesto yapmakta serbesttir. Kuşkusuz, halkımızın güvenliği ve huzuru bizim için çok önemli ve dolayısıyla, kötü niyetlilerin şiddet ve yasadışı eylemlerine karşı sessiz kalmayacağız" dedi.



Ülkede geçen perşembe gününden sonra başlayan yönetim karşıtı gösteriler, önemli ölçüde kontrol altına alınırken, bugün onlarca şehirde hükümete destek mitingleri düzenlendi.