Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yaptığı telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Trump, "İran halkı uygun zamanda ABD'den büyük destek görecek" ifadelerini kullandı.
03 Ocak 2018 Çarşamba16 R.Ahir 1439
- BBP Genel Merkezi'nde yangınTrump'a şok üstüne şok! Kimse takmıyorEmniyet'te yeni dönem! Önemli değişiklikler varİsrail açık açık söyledi! 'Hazır olun, vururuz!'Binali Yıldırım'ın acı günüİran'dan gösterilerle ilgili son dakika açıklamasıTam 80 milyar TL! Bu ay açıklanacak“Hamaney ailesini Türkiye’ye gönderdi”Trump'tan bir İran mesajı dahaİran resti çekti: Sessiz kalmayacağız!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:50 Güneş 08:22 Öğle 13:14 İkindi 15:34 Akşam 17:55 Yatsı 19:21
- 11°C Adana
- 6°C Adıyaman
- 2°C Afyon
- -5°C Ağrı
- 4°C Amasya
- 5°C Ankara
- 15°C Antalya
- 6°C Artvin
- 9°C Aydın
- 8°C Balıkesir
- BIST: 116.052 -1.25
- Altın: 159,952 0.29
- Dolar: 3,7660 -0.02
- Euro: 4,5302 -0.17
Trump'tan bir İran mesajı daha
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
BBP Genel Merkezi'nde yangınAnkara'da Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde yangın çıktı.Genel Başkan Destici'nin odasında çıktığı öne sürülen yangın kontrol altına alındı.
Emniyet'te yeni dönem! Önemli değişiklikler varYazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövme ve yara izleri, polisliğe engel olmaktan çıkarıldı.
Binali Yıldırım'ın acı günüBaşbakan Binali Yıldırım'ın vefat eden dayısının oğlu Abdullah Yağız, son yolculuğuna uğurlandı.
Trump'tan bir İran mesajı dahaABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gösterilerle ilgili bir açıklama daha yaptı.
İran resti çekti: Sessiz kalmayacağız!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Konuya ilişkin hem Türkiye hem de İran'dan açıklamalar peş peşe geldi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Anneye en acı telefon!
- 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
- Ünlü spikeri isyan etti! Gözyaşlarına boğuldu
- Vahşi cinayet! Taksici böyle öldürüldü
- 20 günde aynı noktada 3'ncü ölüm!
- Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarını üzecek haber
- Şehit polisin kızına seslendiği görüntü ağlattı!
- Ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu!
- Diyaneti savundu! Gaza gelmeyin
- Bebekli kadına sokak ortasında tekmeler attı!
- Kıvanç Tatlıtuğ ifade veriyor
- 'Barıştım' dedi, vahşice katletti!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.