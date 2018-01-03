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Binali Yıldırım'ın acı günü

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Binali Yıldırım'ın acı günü
Başbakan Binali Yıldırım'ın vefat eden dayısının oğlu Abdullah Yağız, son yolculuğuna uğurlandı.
Binali Yıldırım'ın acı günü Binali Yıldırım'ın acı günü Binali Yıldırım'ın acı günü

Yıldırım, solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören ve bugün 75 yaşında hayatını kaybeden Yağız için Okmeydanı'ndaki Halil Rıfat Paşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine katıldı. 

Yağız'ın çocukları Metin ve Çetin Yağız ile yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Yıldırım, Başbakan Yıldırım'ın çocukları Erkam ve Bülent Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Cenaze namazını, Şişli Müftüsü Mustafa Bilgiç kıldırdı. Başbakan Yıldırım, Abdullah Yağız'ın tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı. 

Yağız'ın cenazesi, Hasdal Mezarlığında toprağa verildi.

Başbakan Binali Yıldırım, dayısının oğlu Hacı Abdullah Yağız'ı bugün Hakk'a uğurladıklarını belirterek, şunları kaydetti: 

"Allah taksiratını affeylesin ve mekanını cennet eylesin. Uzaktan, yakından bu cenaze namazına iştirak eden, acımızı paylaşan bütün dost, akraba, kardeşlerimden de Allah razı olsun. Ayrıca hepinizin ahirete irtihal eden bütün meftalarına da rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Ülkemizin, milletimizin birliği, dirliği için hayatını seve seve veren şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruz. Hocamız içeride çok güzel nasihatlarda bulundu. Bu dünya geçici, akıbet baki. Dünyada çalışacağız, çabalayacağız ama ahireti de ihmal etmeyeceğiz. İşte hepimizin böyle bir günü olacak. Allah bu günümüzde yardım etsin, bugüne hazırlıklı olmayı da bizlere nasip eylesin. Ben hepinize ailemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun."

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