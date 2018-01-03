BBP Genel Merkezi'nde yangın

Ankara'da Yenimahalle Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi'nde bulunan 4 katlı BBP Genel Merkezi'nin, başkanlık makamının bulunduğu 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Polis, genel merkez binasının çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU
Yangının BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin odasındaki klimanın patlaması sonucu meydana geldiği belirtiliyor.Yangında dumandan etkilenen iki kişiye sağlık görevlilerince müdahale edildi.