Fikret Orman'dan Londra'da flaş sözler!

Yılbaşı tatilinden dönen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni transfer Domagoj Vida’nın imza töreninin ardından İngiltere’nin yolunu tuttu. Fikret Orman, transferden sorumlu yönetici Umut Güner'le birlikte Londra'ya gitti.



BeIN SPORTS'ta yayınlanan bir programa katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şu açıklamaları ytaptı:

"Bugün yapılan Vida transferini biz lig bitiminde başladık. Sezon başlamadan artık neticelendirmiştik. Bugün yapılan görüşmeler de sezon sonu için de ara transfer için de. Daha çok ara transfer için geldim. Bir iki tane görüşmemiz var. Oyuncu satmaktan ziyade daha çok takıma takviye için geldim."