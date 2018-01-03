04 Ocak 2018 Perşembe17 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:22Öğle 13:15İkindi 15:34Akşam 17:55Yatsı 19:22
    • 10°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 116.979 0.80
  • Altın: 158,876 -0.75
  • Dolar: 3,7691 0.08
  • Euro: 4,5332 0.07

Rus helikopteri düştü: Pilotlar öldü

»
Rus helikopteri düştü: Pilotlar öldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de Mi-24 tipi helikopterin düştüğünü, helikopterde bulunan iki pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Rus helikopteri düştü: Pilotlar öldü Rus helikopteri düştü: Pilotlar öldü Rus helikopteri düştü: Pilotlar öldü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusuna ait bir Mi-24 tipi helikopterin yılbaşı gecesi Suriye'deki Hama askeri havaalanından 15 kilometre uzaklıkta düştüğü bildirildi. Teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada iki pilot hayatını kaybederken, yaralanan bir teknisyen ise Khmeimim Hava Üssüne nakledildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Aralık'ta, Suriye'nin talebi üzerine Rus birliklerinin ülkeden çekilmesi talimatını vermişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İran destek vermeye hazır!İran destek vermeye hazır!Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, İran'ın Filistin davası konusundaki tutumunun sabit olduğunu ve Filistin direnişine destek vermeye hazır olduğunu belirtti.
İsrail savaş uçakları bombaladı!İsrail savaş uçakları bombaladı!İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güney sınırında tarım arazilerini bombaladığı bildirildi.
Skandal ortaya çıktı! Trump'ı uyarmışSkandal ortaya çıktı! Trump'ı uyarmışİngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair’in, ABD Başkanı Donald Trump’ı, İngiliz istihbaratı tarafından dinlendiği yönünde uyardığı iddia edildi.
Nasrallah'tan İran çıkışı! Gelecek bir savaşta...Nasrallah'tan İran çıkışı! Gelecek bir savaşta...Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, Lübnan'da El Meyadin kanalına açıklamalarda bulundu.
Macron sitem etti: Bizi savaşa götürür!Macron sitem etti: Bizi savaşa götürür!Macron, birçok bakımdan müttefikleri olan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın resmi açıklamalarının neredeyse İran'da kendilerini savaşa götürecek açıklamalar olduğunu söyledi.
140 bin kişi ‘emir’ bekliyor140 bin kişi ‘emir’ bekliyorİran’ın dini lideri Ali Hamaney Devrim Muhafızları’na “hazır ol” talimatı verdi. Sayıları 140 bini bulan Devrim Muhafızları protestoların sürmesi halinde devreye girecek.
  • Hamle sırası İran'da! Harekete geçtiler04 Ocak 2018 Perşembe 10:00
  • İran'da kritik gelişme: Fitne bitti!04 Ocak 2018 Perşembe 09:00
  • Trump'tan ağır sözler: Aklını kaybetmiş04 Ocak 2018 Perşembe 08:30
  • Dünyayı korkutan askeri operasyon iddiasına cevap04 Ocak 2018 Perşembe 07:40
  • Trump'ın masasındaki o buton alay konusu oldu04 Ocak 2018 Perşembe 07:20
  • Rus helikopteri düştü: Pilotlar öldü03 Ocak 2018 Çarşamba 23:40
  • Filistin'den Trump'ın tehdidine cevap03 Ocak 2018 Çarşamba 23:39
  • Katar'dan dev anlaşma03 Ocak 2018 Çarşamba 23:34
  • ABD çıldıracak!03 Ocak 2018 Çarşamba 23:33
  • İsrail'den skandal adım!03 Ocak 2018 Çarşamba 23:33
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri