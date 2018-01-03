Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusuna ait bir Mi-24 tipi helikopterin yılbaşı gecesi Suriye'deki Hama askeri havaalanından 15 kilometre uzaklıkta düştüğü bildirildi. Teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada iki pilot hayatını kaybederken, yaralanan bir teknisyen ise Khmeimim Hava Üssüne nakledildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Aralık'ta, Suriye'nin talebi üzerine Rus birliklerinin ülkeden çekilmesi talimatını vermişti.
04 Ocak 2018 Perşembe17 R.Ahir 1439
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Rus helikopteri düştü: Pilotlar öldü
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