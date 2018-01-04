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Dünyayı korkutan askeri operasyon iddiasına cevap

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ABD'nin Kuzey Kore'ye askeri operasyon düzenleyeceğine ilişkin bazı medya kuruluşları tarafından ortaya atılan iddialar Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yalanlandı.
Dünyayı korkutan askeri operasyon iddiasına cevap
Dünyayı korkutan askeri operasyon iddiasına cevap Dünyayı korkutan askeri operasyon iddiasına cevap Dünyayı korkutan askeri operasyon iddiasına cevap

Amerikan CBS ve NBC televizyonlarının dün Pyongyang yönetiminin yeni bir balistik füze denemesine hazırlandığını duyurması ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında artık masasında nükleer silah butonunun bulunduğunu ifade etmesi, Washington'da Kuzey Kore konusundaki tartışmaları gündemin en öne çıkan konusu haline getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Kim Jong-un'a yanıt vermekte gecikmedi. Trump masasındaki nükleer düğmenin Kim'in düğmesinden daha büyük ve çalışabilir durumda olduğunu belirterek, Pyongyang'ı Twitter üzerinden tehdit etti.

"HAZIRLIK İÇİNDE..."

Amerikan medyası da Pentagon'un Kuzey Kore konusunda hazırlık içinde olduğunu öne sürdü.

Amerikan Fox News kanalı, Kuzey Kore'nin ABD'nin şartlarını yerine getirmek üzere nükleer programından vazgeçmemesi durumunda bundan sonraki aylarda Pentagon'un Kuzey Kore'ye yönelik bir saldırıda bulunma ihtimali olduğu iddiasını ortaya attı.

Fox News ayrıca Pentagon'da Kuzey Kore konusunda hazırlıkların arttığını ve Güney Kore'nin ev sahipliğini yapacağı 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın ardından ABD yönetiminin elindeki seçenekleri tekrar değerlendireceğini kaydetti.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, Kuzey Kore konusunda ortaya atılan iddialara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Konunun halen diplomasi ile çözülmesini beklediklerini belirterek, ABD'nin Kuzey Kore'ye tek taraflı saldırı düzenleyeceğini iddia eden haberleri yalanlayan Manning, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Bunu kim söyledi bilmiyorum ama bu sorumsuzca ve gerçek olmayan bir iddiadır. Bakan Mattis'in (Savunma Bakanı Jim Mattis) de ifade ettiği üzere orada amacımız savaş değil, Kore Yarımadası'nın tam, doğrulanabilir ve geri dönülmez bir şekilde nükleerden arınmasıdır. Bu birçok diplomatik destekle sürdürülen diplomatik bir çabadır." diye konuştu.

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