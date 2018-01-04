Şehir merkezine otomobil sınırı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edildi.

Plana göre, otomobillerin şehir merkezlerine girişini sınırlayan caydırıcı önlemler alınacak, parklanma ücretinin şehir trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde pahalı, sakin olduğu yerlerde ise nispeten ucuz olduğu düzenlemeler yapılacak.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında dün yayımlanan Plan kapsamında, bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere, toplam 6 kategoride 55 eylem planı ile 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketimini yüzde 14 azaltılması hedefi yer aldı.

YOL ÜSTÜ ARAÇ İŞGALİ

Ulaştırma sektörü başlığı altında, “Şehirlerdeki trafik yoğunluğunun azaltılması: Otomobil kullanımının azaltılması” eylemi yer aldı.

Amaç; şehir merkezlerindeki trafik yoğunluğunun azaltılması için araçların yol üstüne parkının etkin bir şekilde denetimi, caydırıcı ücretlendirme sistemlerinin uygulanması ve akıllı park alamı sistemlerinin kurulması olarak belirtildi.

Yürütülecek faaliyetler şöyle sıralandı:

* Otomobillerin şehir merkezlerine girişini sınırlayan caydırıcı önlemler alınacak.



* Trafik yoğunluğuna neden olan cazibe merkezlerinin otopark kapasiteleri uygun şekilde planlanacak, otoparksız bina uygulamalarına müsade edilmeyecek ve belediyeler tarafından tahsil edilen otopark bedellerinin yeni otopark yapımlarında kullanımı etkin yürütülecek.

* Yolüstü ve kaldırımların araçlar tarafından işgalinin önlenmesi ve yoğun arterlerde yolüstü parklanmaların planlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Taksi, otobüs, dolmuş gibi araçların indirme/bindirme alanlarının fiziki düzenlemeleri yapılacak.

* Parklanma ücretinin şehir trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde pahalı, sakin olduğu yerlerde ise nispeten ucuz olduğu düzenlemeler yapılacak, toplu taşıma sistemleri modlar arası (intermodal) olarak düzenlenecek. * “Park et devam et” uygulaması yaygınlaştırılacak.

* Zirve trafik saatlerde çöp/hafriyat kamyonu, iş makinaları vb. araçların trafik seyri denetlenecek ve kısıtlanacak. Ağır yük vasıtalarının şehir içi lojistik kapsamında şehre sadece belli saatlerde girmesi sağlanacak.

* Şehirlerde düşük karbon emisyonlu bölgeler oluşturulacak bu bölgelere büyük tonajlı araçların girmesi engellenecek.

* Şehir içi kargo taşımacılığının trafik yoğunluğunun az olduğu saatlerde yapılması özendirilecek.

* Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve okulların giriş-çıkış saatleri kademeli olarak daha etkin düzenlenecek.

* Araç kullanmanın yıllık maliyeti konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyet düzenlenecek.

ORTAK ARAÇ ÖZENDİRİLECEK

Eylem Planı’nda toplu taşımanın yaygınlaştırılması için hizmet ağının artırılması ve güçlendirilmesi için ulusal ve uluslararası finans desteklerinden yararlanılacağı belirtildi. Plana göre, ülke çapında farklı etkinlikler düzenlenerek kamuoyunun ulaşım farkındalığının artırılmasına yönelik ulaşımda davranış değişikliği yapmayı amaçlayan ve bir hafta sürecek olan ‘hareketlilik haftası’ düzenlenecek. Ortak araç kullanımı (carpooling), yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması, hızlı (tahsisli) hat ve alternatif ulaşım yöntemleri özendirilecek. Şirketler yerel yönetimlerle işbirliği yaparak çalışanlarının toplu taşımayı kullanılmasını özendirilecek. 20 yaş üstü traktör ile 10 yaş üstü biçerdöverlerin yüksek verimlilerle değiştirilmesi desteklenecek.

AKILLI SAYAÇLAR YAYGINLAŞTIRILACAK

Plana göre akıllı sayaçlar yaygınlaştırılacak. Avrupa Birliği ile müktesebatı esas alınarak fayda-maliyet analizi yapılacak. Odak grupları önceliklendirilip belirlenecek. İlk önce sanayi tesisleri, ticarethaneler, oteller gibi. Altyapı ihtiyaçları tespit edilecek ve buna bağlı olarak maliyet hesaplanacak. Akıllı sayaç bedelinin tarifeye etkisi değerlendirilecek.