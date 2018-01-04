04 Ocak 2018 Perşembe17 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:22Öğle 13:15İkindi 15:34Akşam 17:55Yatsı 19:22
    • 10°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 116.979 0.80
  • Altın: 158,876 -0.75
  • Dolar: 3,7691 0.08
  • Euro: 4,5332 0.07

TSK'dan S-400 hamlesi! Hazırlıklar başladı

»
Rusya’dan alınan 2 adet S-400 sisteminin TSK’daki yapılanması, “S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı” şeklinde olacak. Alay komutanlığı, 2 tabur ve 4 bölükten oluşacak.
TSK'dan S-400 hamlesi! Hazırlıklar başladı
TSK'dan S-400 hamlesi! Hazırlıklar başladı TSK'dan S-400 hamlesi! Hazırlıklar başladı TSK'dan S-400 hamlesi! Hazırlıklar başladı

Türkiye’yi füze savunma şemsiyesi altına alacak S-400 projesinde askeri yapılanma netlik kazanmaya başladı. S-400 sistemi “alay komutanlığı” yapısı altında 2 tabur ve 4 bölükten oluşacak. Sistemde her an ateşlenmeye hazır 144 füze yer alacak.

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmaya imzaların atılmasının ardından yapılan açıklamalar, kurulacak sistemin büyüklüğü konusunda kafa karışıklığına yol açtı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli,, geçen perşembe günü “2 sistem, yani 4 batarya satın alacağız” derken, Rus yetkililer de aynı yönde açıklama yaptı.

Ertesi gün, imzaların atılmasından hemen sonra, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada “Proje ile 1 adedi opsiyon olmak üzere toplam 2 adet S-400 sistemi (bataryası) tedarik edilecektir” denildi.

O FARKLILIĞIN NEDENİ

Türkiye ile Rusya arasında yürütülen müzakerelerde ve imzalanan anlaşmada satın alınacak füze sayısında değişikliğin söz konusu olmadığı belirtildi. Kafa karıştıran açıklamalar, füze savunma sisteminin karmaşık konfigürasyon yapısından; bölük, batarya, sistem gibi terimlerin farklı tanımlanmasından ve tarafların savunma sanayii işbirliği anlaşmalarının gizlilik prensibine riayet etmesinden kaynaklanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ( TSK) yapılanma, “S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı” şeklinde olacak. Alay komutanlığı, 2 tabur ve 4 bölükten oluşacak. Bir S-400 sisteminde, “lançer” adı verilen füze rampalarının yanı sıra “Big Bird” olarak anılan uzun menzilli radar, “Grave Stone” adı verilen ve füzeleri güdümleyen angajman radarı ile “55K6E” adıyla kodlanan komuta kontrol aracı yer alıyor. Sistemi oluşturan tüm elemanlar tekerlekli araç üzerine konuşlandırılıyor. Böylece kriz dönemlerinde ihtiyaç duyulan bölgeye sevk edilebiliyor.

2.5 MİLYAR DOLARA

Rusya’ya verilen siparişin “2 tabur” planlamasına göre yapıldığı öğrenildi. TSK, yurt genelinde 2 farklı noktaya S-400 taburu konuşlandırabilecek. Projede opsiyon olarak değerlendirilen radar ve komuta kontrol araçlarından 1 ya da 2 set daha satın alınması halinde TSK 4 farklı noktaya konuşlanmaya yeterli sayıda füze rampasına peşinen sahip olacak. Mevcut planlamaya göre her bölükte 9, her taburda 18 ve alay genelinde toplam 36 lançer görev yapacak. Her lançer 4 füze ateşleme kapasitesine sahip bulunuyor. Böylece aynı anda ateşlenmeye hazır füze sayısı 144’e ulaşıyor.

Türkiye, Rusya’dan S-400 sistemlerini satın alan ilk NATO ülkesi olacak. Anlaşma uyarınca Rusya’ya 2.5 milyar dolar ödeme yapılacak. Ruble üzerinden ödeme gerçekleştirilecek. Toplam tutarın yüzde 45’i ön ödemeyle yapılacak. Yüzde 55’lik bölüm ise Rusya tarafından kredilendirilecek. Ankara, avans ödemelerine başlandığını açıkladı. İlk sistem teslimatının 2020 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

KONTROL TÜMÜYLE TSK’DA

S-400 sisteminin kontrolü tamamen TSK’da olacak. NATO sistemine entegre edilmeyeceği gibi, Rusya’nın kontrolü de söz konusu olmayacak. Sisteme, milli olarak geliştirilen dost-düşman tanıma sistemi entegre edilecek. S-400 sisteminin, ABD’li rakibi Patriot sistemine göre üstün özellikleri bulunuyor. Sistem sayesinde her tabur aynı anda 36 farklı düşman tehdidini algılayıp karşılık verebilecek. Sistem farklı füze tiplerinin kullanımına olanak tanıyor. Böylece, çok farklı menzile sahip seyir füzelerinden balistik füzelere ve uçaklara kadar düşmana ait çok farklı tehdit unsurları tek bir sistemle etkisiz hale getirilebiliyor.

İŞTE S-400 FÜZE SİSTEMİ

- Kısa, orta ve uzun menzilli füzeleri ateşleyerek farklı tehditleri etkisiz hale getirebiliyor.

- Hayalet uçakları, stratejik bombardıman uçaklarını, elektronik harp uçaklarını, keşif uçaklarını, erken uyarı uçaklarını, Tomahawk füzeleri ile balistik füzeleri etkisiz hale getirebiliyor.

- Etkili menzil 40-400 km

- Füze hızı: 4.8 km/saniye

HABERTÜRK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İlber Ortaylı'dan İran yorumu: Irak ve Suriye gibi olmazİlber Ortaylı'dan İran yorumu: Irak ve Suriye gibi olmazProf. Dr. İlber Ortaylı, İran’da geçtiğimiz günlerde başlayan protestolar hakkında, “İran hiçbir şekilde Irak ve Suriye gibi olmaz" dedi.
ABD'li savcı yazdı! FETÖ'cü hain paylaştıABD'li savcı yazdı! FETÖ'cü hain paylaştıABD'deki kumpas davasında çıkan karar sonrası FETÖ'cülerin avukatlığına soyunan savcı Bharara'dan skandal bir paylaşım geldi.
Dışişleri'den 'Hakan Atilla' açıklamasıDışişleri'den 'Hakan Atilla' açıklamasıDışişleri Bakanlığı, ABD'deki Hakan Atilla davası ile ilgili bir açıklama yayınladı. Bakanlık, karar için 'haksız ve talihsiz bir gelişme' ifadelerini kullandı.
Balıkesir'de deprem!Balıkesir'de deprem!Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Milli Piyango'nun KKTC'deki talihlisi ortaya çıktıMilli Piyango'nun KKTC'deki talihlisi ortaya çıktıMilli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden biri daha ortaya çıktı.
FETÖ'nün 'Hazinedar'ıFETÖ'nün 'Hazinedar'ıCHP'li Beşiktaş Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında belediyede görevli eski İhale Komisyonu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Heyecan Halime Şahin de ifade verdi.
  • Konya merkezli 27 ilde büyük operasyon!04 Ocak 2018 Perşembe 10:22
  • Kaçan 'folklor ekibi'nin gerçek hikayesi!04 Ocak 2018 Perşembe 10:20
  • PKK’nın çöküşü Murat Karayılan'ı çıldırttı!04 Ocak 2018 Perşembe 09:50
  • Paşa'ya FETÖ'cüyüm itirafı! İlginç detaylar04 Ocak 2018 Perşembe 08:40
  • Diyanet'ten bir açıklama daha: Evlilik yaşı...04 Ocak 2018 Perşembe 08:20
  • TSK'dan S-400 hamlesi! Hazırlıklar başladı04 Ocak 2018 Perşembe 08:00
  • Ege Denizi'nde deprem04 Ocak 2018 Perşembe 07:30
  • Diyarbakır'daki hastane skandalına soruşturma!03 Ocak 2018 Çarşamba 23:40
  • Erdoğan’a rekor destek03 Ocak 2018 Çarşamba 23:35
  • İran'daki olaylarla ilgili yeni gelişme!03 Ocak 2018 Çarşamba 23:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri