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Çin bunu da yapıyor! Dünyada bir ilk

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Çin hükümetinin yapay zekada küresel liderlik hedefi kapsamında Pekin'de, 55 hektar alana 2.1 milyar dolar maliyetle yapay zeka teknopark kampüsü kuracak.
Çin bunu da yapıyor! Dünyada bir ilk
Çin bunu da yapıyor! Dünyada bir ilk Çin bunu da yapıyor! Dünyada bir ilk Çin bunu da yapıyor! Dünyada bir ilk

Çin, ülkenin başkenti Pekin'in banliyö bölgesinde yaklaşık 55 hektar alana yayılacak tarihteki ilk yapay zeka teknoparkının projesini tamamladı.

Xinhua haber ajansının aktardığına göre sadece yapay zeka (AI) geliştirilmek için kullanılacak parkın maliyeti 13.8 milyar yuan yani 2.1 milyar dolar olacak. 5 yıl içerisinde tamamlanacak kampüs 400 firmaya ev sahipliği yapacak. Şirketlerin üreteceği yıllık değer ise 7.5 milyar dolar olacak.

Yapay zeka teknopark kampüsünde odaklanılacak teknolojiler yüksek hızlı büyük data, bulut bilişimi, biyometrik, derin öğrenme olacak. 

Çin'de en zor sınavlardan olan Gaokao'yu internet bağlantısı olmadan 10 dakikada 100 puan alarak öğrencilerden daha hızlı çözen AI Maths robotu.

YASAKLI OLAN GOOGLE DA PEŞİNDE

Çin, 2013 yılında yapay zekada küresel lider olmak için başlattığı program kapsamında 2017 temmuz ayında hükümet bazında bir takım planlarını açıklamıştı. Başlıca hedefler arasında endüstriyi 150 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştırmak var. Uzak Doğu ülkesi, 2025 yılında da teknolojik olarak çığır açmayı planlıyor.

Yabancı yatırımcılar da Çin'in giderek artan yapay zeka hakimiyetine kayıtsız kalmıyor. Google, geçen ay yaptığı açıklamada arama motorları Çin'de engelli olduğu halde lokal yetenekleri hedefleyen Pekin merkezli bir yapay zeka araştırma ekibi kurabileceğini belirtmişti.

Çin, başta akıllı şehirler ve askeri teknolojiler olmak üzere yapay zekayı ticarileştirme faaliyetlerini hızlandırırken, ABD'nin Pentagon kaynaklı son raporu Çin'in ABD girişimlerine yaptığı yatırımlara kaygıyla yaklaşıyor. Washington, dün Alibaba'nın bir kuruluşu olan Ant Financial'ın yaklaşık 1.2 milyar dolar değerindeki MoneyGram satın almasını onaylamamıştı. 

HABERTÜRK

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