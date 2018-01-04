Elysee Sarayı'nda yeni yıl vesilesiyle gazetecilerle bir araya gelen FransaCumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuşmasının ardından İran'daki protestolara ilişkin soruları yanıtladı.
İran ile diyalog içinde olunmasının önemine değinen Macron, bu ülkeye yönelik uluslararası baskının artırılması ancak ilişkilerin kesilmemesi gerektiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Macron, "Birçok açıdan müttefikimiz olan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın resmi açıklamaları görüyoruz ki neredeyse İran'da bizi savaşa götürecek açıklamalardır." değerlendirmesini yaptı.
Bu koşullarda bir denge kurulmasının önemli olduğunu dile getiren Macron, İran'ın eylemlerini sınırlandırmaya yönelik bir strateji belirlenmesi gerektiğini savundu.
Macron, İran ile ilişkilerin kesilmesi durumunda şiddetli çatışmaların çıkabileceği uyarısında bulundu.
İran'daki olaylar, 28 Aralık 2017'de Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılmıştı.
Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, İran'da hayat pahalılığı gerekçesiyle bazı şehirlerde düzenlenen gösterilerin sona erdirildiğini iddia etmişti.
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Macron sitem etti: Bizi savaşa götürür!
Elysee Sarayı'nda yeni yıl vesilesiyle gazetecilerle bir araya gelen FransaCumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuşmasının ardından İran'daki protestolara ilişkin soruları yanıtladı.
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