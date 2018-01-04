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Konya merkezli 27 ilde büyük operasyon!

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Konya merkezli 27 ilde büyük operasyon!
Konya merkezli 27 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 58'i muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Konya merkezli 27 ilde büyük operasyon! Konya merkezli 27 ilde büyük operasyon! Konya merkezli 27 ilde büyük operasyon!

Konya'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 58'i muvazzaf 70 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 70 askerin yakalanması için bugün Konya merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.  

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, daha önce gözaltına alınan askerler ile örgütün askeri personele 'Mahrem imamlık' yapan kişilerin verdiği ifadeler sonucu 70 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 58'si muvazzaf 70 askerin 'FETÖ/PDY örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, hizmet yüklenmek ve kadrolamşak' suçlarından gözaltına alınması için bugün Konya merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi. 

SENDİKA YÖNETİCİLERİNE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 13 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonu kapsamında Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 7 farklı sendikada yöneticilik yapan 15’i ByLock kullanıcısı 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "KHK ile kapatılan, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 7 farklı sendikada yöneticilik yapan 15’i Bylock kullanıcısı toplam 67 şüpheli hakkında 04.01.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 12 ilde devam etmektedir" denildi.

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