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Başkan bizzat açıkladı! Bu yıl zam yok

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 2018 yılında Ankara'da ulaşıma zam olmayacağını açıkladı.
Başkan bizzat açıkladı! Bu yıl zam yok
Başkan bizzat açıkladı! Bu yıl zam yok Başkan bizzat açıkladı! Bu yıl zam yok Başkan bizzat açıkladı! Bu yıl zam yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 2018 yılında Ankara'da ulaşıma zam olmayacağını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Habertürk canlı yayınında ömeli açıklamalar yaptı.  Tuna'nın açıklamaları:

(Gökçek'le görüşme)  Kendisi ile görüştüm, görüşürüm de. Fikrini almak faydalı olur.
 
Ankapark projesi tamamlandığında Ankara'ya çok sayıda turist geleceği düşüncesi ile bu işler başlamış. Bu proje ile ilgili mahkeme kararları olmuş neticede bu proje tamamlanmak üzere, şu andaki durumu da yüzde 90'ların üzerinde bir tamamlanma oranı var. 
 
"SU İNDİRİMİ PLANLIYORUZ"
 
İmkanlarımız geliştikçe merkez ilçelerde su fiyatlarında bir indirimi planlıyoruz.
 
(Uluslararası Fuar Alanı) Geçen hafta Başbakan ile konuyu görüştük. Başbakanımız da oradaydı, heyete, 'hala yer konusu konuşuluyorsa burada bu fuar alanını yapmayı istemiyorsunuz demektir' dedim. Siz fuar yapmak istemiyorsanız bahanelerle böyle böyle bu iş sürer. Cumhurbaşkanımıza ifade edeceğim, endişelerin ortadan kalktığını, ne takdir ediyorsanız diye kendilerine arz edeceğim. Ondan sonra da ne olacak göreceğiz.
 
7. CADDE İÇİN REFERANDUM
 
7. Cadde ile ilgili müsanip dedim, referandumun yapılması noktasında da "Siz referandumu yapın  Biz de o karara uyarız" dedim.  Çankaya'da yaşayan vatandaş da benim vatandaşım. Başka bir partiye oy verdi diye ben ona düşman edebilir miyim? AK Parti'nin oyları niye yüzde 50'lere geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu, popülizm yapmaması. Hiçbir partiye ayrımcılık yapılmadı.

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