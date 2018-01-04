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Rus askeri Türkiye'ye konuşlanacak mı? Cevap geldi

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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ile yapılan S-400 anlaşması sonrasında Rus askerlerinin Türkiye'de konuşlandırılacağı iddialarına cevap verdi.
Rus askeri Türkiye'ye konuşlanacak mı? Cevap geldi
Rus askeri Türkiye'ye konuşlanacak mı? Cevap geldi Rus askeri Türkiye'ye konuşlanacak mı? Cevap geldi Rus askeri Türkiye'ye konuşlanacak mı? Cevap geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. 

İbrahim Kalın, Rusya ile yapılan S-400 anlaşması sonrasında Rus askerlerinin Türkiye'de konuşlandırılacağı iddialarına cevap verdi. 

"RUS ASKERİ TÜRKİYE'DE KONUŞLANMAYACAK"

Asker konuşlanması söz konusu değil. Ama teknik işbirliği, bilgi paylaşımı, eğitim alanında bir trafik olacaktır. Şu anda da bir trafik var. Ama bunu Rus askerinin Türkiye'de konuşlanması olarak ifade etmek doğru değil.

Bizim askerlerimiz, teknisyenlerimizi oraya gidecek, onların teknisyenleri buraya gelecek.

Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanken Patriot füzelerinin alınması ile ilgili olarak bu konunun müzakerelerini kendisi yürüttü. Ortak üretim söz konusu olamaz dendi. Biz hem NATO'da müttefikiz, hem stratejik ortağız diyoruz ama teknolojik paylaşımda, kritik konularda farklı tavırlara giriliyor. Burada biz kendi ulusal çıkarlarımızı öncelemek zorundayız. Bunlar Türkiye'nin sınırlarını, şehirlerini korumak için kurulan sistemlerdir. Türkiye'ye gelebilecek saldırılara karşı bir savunma sitemidir."

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