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Kadın jokeyden şok itiraf!

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Kadın jokeyden şok itiraf!
Türkiye'nin ilk kadın jokeyi Zülfiye Bulut 25 yıllık kariyerini noktaladı. Bulut, aldığı cezanın perde arkasını anlattı...
Kadın jokeyden şok itiraf! Kadın jokeyden şok itiraf! Kadın jokeyden şok itiraf!

Türkiye’nin ilk kadın jokeyi Zülfiye Bulut, 25 yıllık kariyerini noktaladı. 8 birinciliği bulunan Bulut, psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtti

Türkiye'nin ilk kadın jokeyi Zülfiye Bulut, 25 yıl at bindikten sonra aktif spor yaşantısını noktaladı. Kariyerinde 244 koşuda 8 birinciliği bulunan Bulut, artık Almanya'da idman jokeyliği yapıyor. At sahibi Renstall Rosenhof Edith Jörgensen, Almanya'nın en iyi atlarına sahip… 29 atı var ve bu rakam yakında 35 olacak… Meslek lisesi dikiş bölümü mezunu olmasına rağmen atlara duyduğu derin sevgi yüzünden, ek işlerde çalışma pahasına jokey olan 43 yaşındaki Bulut, kariyeri boyunca yaşadıklarını anlattı:

‘25 YIL JOKEYLİK YAPTIM'

“6 yaşında hobi olarak at binmeye başladım. 14 yaşında köy yarışlarına katıldım ve 1989 yılında Türkiye'de lisansımı aldıktan sonra, 23 Kasım 1989'da ilk yarışıma çıktım. Hobi olarak bindiğim atlar sayesinde bu iş, meslek olarak devam etti. Bu tamamen at sevgisine dayanan bir tutku. 25 yıl boyunca jokeylik yaptım ve 2015 yılından bu yana antrenörlük yaptım ve şimdi de idman jokeyliği yapıyorum. Her yıl başında lisansları vizeye veriyoruz. 1 Ocak 2015 yılında lisansımı antrenör olarak vize yaptırdım. O günden itibaren yarış binmedim ama her sabah idmanda atlarımı çalıştırdım…”

‘CEZA ÜZERİME KALDI'

“Benim antrenörlük belgem olduğu için at sahipleriyle yarış başına imza atıyordum. Çoğu at sahibi, atlarını belgesi olmayan birine teslim eder. O kişi atların her şeyi ile ilgilenir. Yemi, otu ile ilgilenir, her gün düzenli olarak ilaçlarını, serumlarını yapar. Ben ahırdaki işlere karışmam. Ata ne ilaç yapıldığını bilmiyorum ve maalesef bir atta yasaklı madde bulundu. Ben imza attığım için 1 yıllık cezayı da ben aldım. Bu benim çok ağırıma gitti. Normalde böyle bir durumda her at sahibi imza antrenörüne her ay para yardımı yapar. Çünkü ben sadece imza antrenörüyüm. Atın ahırını bile bilmem. Bu çok kişiye garip gelebilir ama Türkiye'de işler böyle yürüyor. Diskalifiye olmaktan korkan, belgesi olsa bile kendine imza antrenörü tutar, riske girmemiş olur.”

Habertürk

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