04 Ocak 2018 Perşembe17 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:22Öğle 13:15İkindi 15:34Akşam 17:55Yatsı 19:22
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 115.491 -0.48
  • Altın: 159,373 -0.43
  • Dolar: 3,7513 -0.39
  • Euro: 4,5254 -0.11

ABD'yi karıştıran kitap! Yatak odasına kilit

»
ABD, Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılını anlatan kitabı konuşuyor.
ABD'yi karıştıran kitap! Yatak odasına kilit
ABD'yi karıştıran kitap! Yatak odasına kilit ABD'yi karıştıran kitap! Yatak odasına kilit ABD'yi karıştıran kitap! Yatak odasına kilit

Kitaptaki iddialara göre, Trump akşamları yatakta cheeseburger yiyor, üç televizyon birden seyrediyor, yatak odasının kapısını kilitliyor, eşyalarına dokunan hizmetlileri azarlıyor.

ABD'de, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki hayatını anlatan bir kitap yazıldı. Yazar Michael Wolff'un imzasını taşıyan kitap "Fire and Fury: Inside the Trump White House",, "Trump'ın Beyaz Sarayı'nda Ateş ve Öfke" başlığını taşıyor.

Piyasaya çıkmadan ABD'de olay yaratan kitaptan alıntılar "New York Magazine" dergisinde yayımlandı.

ÜÇ TELEVİZYON İZLİYOR

Kitabın yazarı Michael Wolff'a göre, ABD Başkanı Donald Trump ile ve Beyaz Saray eski Başdanışmanı Steve Bannon çok yakındı. Öyle ki hemen hemen her akşam saat 18:30'da birlikte yemek yiyorlardı. Trump, Bannon ile olmadığı zaman yatakta cheeseburger yiyor, aynı anda üç televizyon izliyor ve dostlarıyla yaptığı telefon konuşmalarında medya hakkında atıp tutuyordu.

Kitapta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Bannon ile arasının bozulduğu da anlatılıyor.

YATAK ODASINA KİLİT 

Donald Trump'ın, First Lady Melania Trump ile ayrı odalarda yattığı, Başkan'ın yatak odasının kapısına kilit taktırdığı ve temizlik görevlileriyle anlaşamadığı da iddialar arasında.

ZEHİRLENMEKTEN KORKUYOR

Yazar Wolff'a göre Trump, eşyalarına, özellikle diş fırçasına dokunulmasını istemiyor. Zehirlenmekten korkuyor. Çalışanlara "tişörtüm yerdeyse ben öyle istediğim için" diye bağırdığı iddia ediliyor. Nevresim takımının değiştirilmesini istediğinde çarşaflarını kendisinin çıkardığı ileri sürülüyor.

KAZANDIĞI İÇİN AĞLADI

Kitapta Melania Trump ile ilgili de ilginç ayrıntılar var. Yazara göre First Lady, Trump'ın seçimi kazandığı gece ağladı ancak bunlar mutluluk gözyaşları değildi. Wolff, Melania'nin eşinin seçimi kazanmasini hiç istemediğini ve yemin töreninde son derece üzgün olduğunu yazdı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İran bu haberi konuşuyor!İran bu haberi konuşuyor!Ülkedeki rejim karşıtı gösterilerin arkasında ABD ve İsrail’in olduğunu ifade eden İran hükümetinin misilleme yapabileceği iddia ediliyor.
İsrail'e yakışan hahambaşıİsrail'e yakışan hahambaşı'Tecavüz caiz' diyen asker İsrail ordusuna hahambaşı adayı oldu.
Gündemi sarsan iddia!Gündemi sarsan iddia!Amerikalı yetkili bir kaynağın iddiasına göre, Kuzey Kore 28 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği füze denemesi fiyaskoyla sonuçlandı ve yanlışlıkla kendi şehrini vurdu
ABD'yi karıştıran kitap! Yatak odasına kilitABD'yi karıştıran kitap! Yatak odasına kilitABD, Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılını anlatan kitabı konuşuyor.
İran'daki eylemlerde dikkat çekti! Bakın kim çıktılarİran'daki eylemlerde dikkat çekti! Bakın kim çıktılarİran'da güvenlik güçleri, rejim karşıtı eylemlerde öncülük yapan ve provokatör olarak suçladıkları bazı eylemcileri tespit etti.
Parası olmadığı için 3 gün cesetlerle yaşadıParası olmadığı için 3 gün cesetlerle yaşadıHindistan'da kocasını ve kızını trafik kazasında kaybeden bir kadının, cenaze masraflarını karşılayamadığı için üç gün boyunca cesetlerle yaşadığı bildirildi.
  • Sürpriz görüşme sonrası 'Türkiye' açıklaması04 Ocak 2018 Perşembe 15:13
  • İran ordusundan olaylarla ilgili kritik açıklama!04 Ocak 2018 Perşembe 15:05
  • AB'den İsrail'e idam tepkisi04 Ocak 2018 Perşembe 15:04
  • Çin liderinden 'savaşa ve ölmeye hazır olun' emri!04 Ocak 2018 Perşembe 15:00
  • Rusya ABD'yi uyardı04 Ocak 2018 Perşembe 14:58
  • AA'dan sürpriz karar! Kudüs hamlesi04 Ocak 2018 Perşembe 14:55
  • ABD son 10 yılda İsrail'e ne kadar yardım yaptı?04 Ocak 2018 Perşembe 14:20
  • Kumpas davası bitti, ABD'de flaş atama geldi04 Ocak 2018 Perşembe 13:40
  • İsrail askeri intihar etti04 Ocak 2018 Perşembe 13:35
  • Rusya Doğu Guta'yı vurdu04 Ocak 2018 Perşembe 13:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri