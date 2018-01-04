04 Ocak 2018 Perşembe17 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:22Öğle 13:15İkindi 15:34Akşam 17:55Yatsı 19:22
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 115.491 -0.48
  • Altın: 159,373 -0.43
  • Dolar: 3,7513 -0.39
  • Euro: 4,5254 -0.11

Çikolatayla ilgili korkutan tahmin! Yok olacak

»
Çikolatayla ilgili korkutan tahmin! Yok olacak
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından hazırlanan bir rapora göre, kakao bitkisi yaşamakta zorlanıyor ve önümüzdeki 40 yılda yok olabilir.
Çikolatayla ilgili korkutan tahmin! Yok olacak Çikolatayla ilgili korkutan tahmin! Yok olacak Çikolatayla ilgili korkutan tahmin! Yok olacak

Kakao bitkisi, ekvatordan yaklaşık 10 derece kuzey ve güneyde, bol miktarda yağış içeren, nemli iklimlerde ve nitrojen bakımından zengin topraklarda, çok özel koşullarda yetişiyor. Genel olarak, dünyadaki çikolata hammaddesinin yarısından fazlası Fildişi Sahili, Gana ve Endonezya'dan geliyor. Ancak NOAA raporunun sonuçlarına göre, küresel ısınma, bu bitkinin yaşamını sürdürmesi için gereken koşulları ortadan kaldıracak ve halen bitkinin yetiştiği 290 bölgenin yüzde 90'ından fazlası bu bitkiye uygun olmaktan çıkacak.

Raporda, üreticilerin yeni plantasyonları, yabani hayatın sığınma yeri olan dağlık bölgelere taşımak zorunda kalabileceklerine dikkat çekiliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fitch'ten Türkiye açıklaması! ArtıyorFitch'ten Türkiye açıklaması! ArtıyorUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin büyüme oranının yüzde 4,8 olarak öngörüyor.
Çikolatayla ilgili korkutan tahmin! Yok olacakÇikolatayla ilgili korkutan tahmin! Yok olacakABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından hazırlanan bir rapora göre, kakao bitkisi yaşamakta zorlanıyor ve önümüzdeki 40 yılda yok olabilir.
THY 2018 hedefini açıkladı: 11,8 milyar dolar...THY 2018 hedefini açıkladı: 11,8 milyar dolar...THY, yönetim kurulunca kabul edilen konsolide olmayan 2018 bütçesi çerçevesinde ortaklığın bu yıla ilişkin hedef ve beklentileri açıkladı.
Savunmada ihracat rekoru! Böylesi ilk kez oluyor…Savunmada ihracat rekoru! Böylesi ilk kez oluyor…Savunma ve havacılık sanayisinin son yıllarda gösterdiği gelişim, çeşitli platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda talep edilmesini sağlıyor.
İran yardım istedi! Fiyatları Türkiye düşürecekİran yardım istedi! Fiyatları Türkiye düşürecekİran, kuş gribine bağlı olarak ülkedeki yumurta fiyatlarının artması nedeniyle Türkiye'den yardım talebinde bulundu.
Tüketicilere müjde! Yüzde 12'si ödenecek...Tüketicilere müjde! Yüzde 12'si ödenecek...Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi tebliğinde yer alan düzenleme ile tüketiciler uyuşmazlık bedelinin %12’si kadar yani 1000 lira için 120 lira avukatlık vekalet ücreti ödeyecekler.
  • Milyonlara müjde! Bir yıl daha uzatıldı04 Ocak 2018 Perşembe 12:36
  • Suriye'ye "Çin sazanı" ihracatı başladı04 Ocak 2018 Perşembe 12:34
  • Ankara'da ulaşıma zam yok04 Ocak 2018 Perşembe 12:23
  • Halkbank hisseleri yükselişe geçti04 Ocak 2018 Perşembe 11:52
  • Trabzon Limanı halka arz ediliyor04 Ocak 2018 Perşembe 11:51
  • Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı...04 Ocak 2018 Perşembe 11:50
  • İngilizler yazdı! Türkiye'ye geri dönüyorlar04 Ocak 2018 Perşembe 11:49
  • Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!04 Ocak 2018 Perşembe 11:48
  • Tazminat kaybı yok kefil de istemiyoruz04 Ocak 2018 Perşembe 11:36
  • Fed tutanakları yayınlandı04 Ocak 2018 Perşembe 11:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri