Bu acıya yürek dayanmaz! Gül kokulu kuzularım

Babaları tarafından öldürülen 4 yaşındaki Elif Mina ve 2 yaşındaki Miray Hira'nın cenazesinde acı yaşandı. Anne Dilek Yardım, kızlarının tabutunu taşıdı gözyaşlarına boğuldu...

Bir tabuttan diğerine gitti... Gitti benim kuzularımBabaları Ali Yardım tarafından öldürülen 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira'nın cenazeleri Sancaktepe Yenidoğan'daki Hz. Ali Camisi'ne getirildi. Çocuklardan birinin tabutu cenaze aracının arkasına konulurken, diğeri aracın içinde getirildi.

Anne Dilek Yardım, cocuklarının tabutlarını musalla taşına kadar taşıdı. Acılı anne tabutlara sarılıp uzun süre ağladı. Gözyaşlarına boğulan genç kadın tabuta kapanıp "Biz üçümüzdük annem. Yavrularım, kuzularım. Bu ecel değil. Bizim bizden başka kimsemiz yoktu. Adı güzel, yüzü güzel Elif'im. Benim Hira'm güler bana, dayanamaz. Benim çocuğum emziksiz uyuyamaz. Hiç ayrılmadık biz. Gitti benim kuzularım. Uyan Elif daha yeni botlarını giyemedin. Gül kokulu kuzularım" diye feryat etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ: POLİSE SÖYLÜYORDUM BİR ŞEY YAPMIYORDU

Yardım çifti 6 yıl önce evlendi. Ancak Ali Yardım çalıştığı benzinciden de, daha sonra motokurye olarak çalıştığı lokantadan da kovuldu. Yakınlarından edinilen bilgiye göre, kendini içkiye verdi. Dilek Yardım ise evlere temizliğe gitmeye başladı. Ancak Ali Yardım alkol alıyor, eşini dövüyordu. Dilek Yardım geçtiğimiz yıl boşanma davası açtı. Bir süre sonra barıştılar. Ancak Ali Yardım verdiği sözleri tutmadı, üstelik eşini bıçakladı. Dilek Yardım bir kez daha boşanma davası açtı. Aile mahkemesi, kocası için uzaklaştırma kararı alarak iki çocuğun velayetini anneye bıraktı. Ali Yardım bu sürede defalarca eşini ve ailesini ölümle tehdit etti. Ancak aile mahkemesi haftada bir gün kızlarını görmesine izin vermişti.

Ali Yardım iki gün önce iki kızını annelerinden alarak eve götürdü. Dilek Yardım saat 17.00 gibi kızlarını almak için eşini aradı. Ali Yardım iki çocuğu öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Dilek Yardım polisi aradı. Ali Yardım polis gelene kadar, çocuklarını öldürdüğü pompalı tüfekle intihar etti. Otopsinin ardından Elif Mina ve Miray Hira’nın cenazeleri anneleri Dilek Yardım’a teslim edildi. Cenaze aracının peşinden koşan annenin “Kızlarım nereye gidiyorsunuz. Hadi uyanın. Gitmeyin bir yere, ben de geleceğim” sözleri yürek burktu. Yardım, “Beni sürekli tehdit ediyordu. Gelip dövüyordu. Polise söylüyordum ama bir şey yapmıyordu. Kimsecikler sahip çıkmadı. Sığınma evlerinde kaldım ama çocuklarımı koruyamadım” demişti.