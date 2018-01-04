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Kritik ziyaret! Ne konuştular?

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Kritik ziyaret! Ne konuştular?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.
Kritik ziyaret! Ne konuştular? Kritik ziyaret! Ne konuştular? Kritik ziyaret! Ne konuştular?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin uyum yasaları konusundaki görüşlerini anlatmak üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Karamollaoğlu'nu, CHP Genel Merkezi'ne gelişinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan karşıladı. Kılıçdaroğlu'nun makamındaki görüşme, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Karamollaoğlu, dün yaptıkları basın toplantısında, 16 Nisan referandumunun ardından çıkarılması gereken uyum yasalarıyla ilgili görüşlerini kamuoyuna duyurduklarını hatırlatarak, bugün de konuyu CHP'ye takdim etmek üzere Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce Saadet Partisine geldiğini anımsatan Karamollaoğlu, görüşmenin bir "iadeyi ziyaret" niteliği taşıdığını da kaydetti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na uyum yasalarıyla ilgili hazırladıkları kitapçığı da takdim ettiklerini belirten Karamollaoğlu, "Uyum yasalarının aslında referandumdan 6 ay sonrasına kadar çıkması icap ediyordu. Hukuken böyle olması icap ederken, epeyce gecikti. Bu gecikme de belki bize bir fırsat vermiş oldu." dedi.

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına, kendilerine göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

- "Büyük bir dikkatle inceleyeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Karamollaoğlu ve arkadaşlarının, uyum yasaları konusundaki düşüncelerini kendilerine aktırdığını, yaptıkları çalışmaları ilettiğini ifade etti.

Görüşmede, Türkiye'nin sorunlarını da ele aldıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu tür ziyaretleri, demokrasimizin kalitesi, sorunların tartışılması ve değişik görüşlerin karşılıklı taraflara aktarılması açısından son derece değerli ve yararlı görüyoruz. Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisinin aktardığı bilgileri büyük bir dikkatle inceleyeceklerini belirterek, bu konudaki düşüncelerini en kısa zamanda Genel Başkan Karamollaoğlu ve arkadaşlarıyla paylaşacaklarını ifade etti.

Açıklamaların ardından Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve beraberindekileri partinin girişinden uğurladı.

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