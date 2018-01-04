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Komşularının verdiği 100 lira hayatını değiştirdi

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Komşularının verdiği 100 lira hayatını değiştirdi
Sivas'ta 10 çocuk annesi Gülhan Şimşek (44), komşularının verdiği 100 liraya aldığı gözleme sacıyla yola çıkarak kısa sürede dükkan açtı.
Komşularının verdiği 100 lira hayatını değiştirdi Komşularının verdiği 100 lira hayatını değiştirdi Komşularının verdiği 100 lira hayatını değiştirdi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yolkaya köyünde oturan Bekir-Gülhan Şimşek çiftinin 10 çocuğundan Sümeyra (16) ve Esmanur'da (12) 'Akdeniz ateşi' olarak bilinen 'FMF rahatsızlığı' belirlendi. Kızlarını zaman zaman tedavi için kente getirip götüren aile, zorluk yaşandığı için kent merkezine taşınmaya karar verdi. Eşini ilçede bırakan Gülhan Şimşek, 2014 yılında çocuklarıyla birlikte kentte Ece Mahallesi'nde babasına ait küçük daireye taşındı. Ekonomik durumu iyi olmayan Gülhan Şimşek, mahalle sakinlerinin topladığı 100 lirayla aldığı gözleme sacıyla evinin balkonunda gözleme yapıp satmaya başladı. Ancak, kokunun binadakileri rahatsız etmesi üzerine dükkan açmak için araştırma yapmaya başladı.

Ece Mahallesi Muhtarı Sami Dinler ve mahallelinin desteği ile geçen yıl mart ayında mahallede küçük bir dükkan açtı. Dükkanında patatesli, ıspanaklı, peynirli gözleme yapan Şimşek ailesinin ihtiyacını karşılayacak parayı kazanmaya başladı.

"KOMŞULAR ARASINDA PARA TOPLADI"

Mahallelinin desteği ile gözleme yapmaya başladığını belirten Şimşek, şunları anlattı:

"Buraya geldiğimizde işimiz yoktu, ekmek yapmaya başladım. Ekmeği bıraktım temizliğe gidiyordum, temizlikten gelip çocukları hastaneye götürüyordum. Komşularımız sonra bana destek oldu. Aralarında para toplayıp bana sac aldılar. Gözleme yapmaya başladım. Epey müşterim oldu. Sonra apartmandaki komşular izin vermedi. Şikayet ettiler. Her gün zabıta geliyordu. Bu işi başka yerde yapmamı istediler. Bir süre evin içerisinde yaptım. Destek istediğim muhtarın desteğiyle bu dükkanı tuttum. KOSGEB'den destek aldım. Komşulardan para topladım, dükkanın yıllık kirasını verdim. 1 hafta da dükkanın içini yaptım. İşlerim de şu an iyiye gidiyor, çok şükür."

Köyde çok sefillik çektiğini ve daha erken gelmediği için çok pişman olduğunu belirten Şimşek şöyle konuştu:

"KOSGEB kursuna gittim- geldim burada gözleme yaptım. Hocalar da çok destekledi yardımcı oldu. Gözlemenin fiyatları balkonda yapıyorken 3 liraydı, öğrencilere 2,5 liraydı. Dükkanı açınca öğrencilere 3, normal fiyatı da 3.5 lira yaptım. Katmerlerim 4 lira. Ispanaklı, patatesli, peynirli gözleme yapıyorum. Elinden iş gelen hanımlar durmasın. Bilsem; 20 yaşımda buraya gelir, bu işi yapardım. Erken gelmediğim için çok pişmanım. Köyde o kadar sefilliği boşuna çekmişim. Benim burada annem, babam, kocam hiç kimsem yok. Mahalleliler ve muhtarımız destek oluyor. Hepsinden Allah razı olsun."

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Komşularının verdiği 100 lira hayatını değiştirdiKomşularının verdiği 100 lira hayatını değiştirdiSivas'ta 10 çocuk annesi Gülhan Şimşek (44), komşularının verdiği 100 liraya aldığı gözleme sacıyla yola çıkarak kısa sürede dükkan açtı.
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