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'Eşim pavyonda' dedi bakın nereden çıktı?

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Ankara'da yapılan "Yeni yıl Operasyonu"nda zanlılardan biri sandıkta saklanırken yakalandı.
'Eşim pavyonda' dedi bakın nereden çıktı?
'Eşim pavyonda' dedi bakın nereden çıktı? 'Eşim pavyonda' dedi bakın nereden çıktı? 'Eşim pavyonda' dedi bakın nereden çıktı?

Ankara genelinde 298 polisin katılımıyla, haklarında yakalanma kararı çıkarılan 311 kişinin adreslerine şafak vaktinde eş zamanlı ‘Yeni yıl Operasyonu’ gerçekleştirilirken, zanlılardan biri sandıkta saklanırken yakalandı.

Ankara’nın genelinde, başta hırsızlık olmak üzere bir çok suçtan cezası bulunan ve bunlardan 8’inin cezaevi firarisi olduğu 311 kişiye yönelik sabahın erken saatlerinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği organizesinde, polis özel harekatın desteğiyle operasyon gerçekleştirildi. Operasyona, 298 polis katıldı. Yapılan operasyonda 72 kişi yakalanırken, evlerinde yapılan arama sonucu 1 adet pompalı av tüfeği ve bu tüfeğe ait 5 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şahısların toplam cezaları, 153 yıl 6 ay 12 gün olduğu bildirildi.

Cezaevi firarisi olan ve çeşitli suçlardan aranan İ.Ö.’nün Altındağ ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’ndeki evine Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin kapıyı defalarca çalmasına rağmen zanlı kapıyı açmadı. Karşı binada oturan zanlı İ.Ö.’nün kayınbabasına damadı soruldu ve kayınbaba, ‘Ben buraya yeni geldim damadım falan evde değil’ dedi. Asayiş ekipleri zanlının kapıyı açmaması üzerine Polis Özel Harekat’a (PÖH) bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen PÖH ekipleri sokağı giriş ve çıkışlarını kapattı. PÖH ekipleri kapıyı kırmak için koçbaşını getirdi. Ekipler kapıyı tam kıracakken zanlının eşi kapıyı açtı ve ‘2 saattir neden kapıyı açmıyorsun’ diye soran polis ekiplerine ‘Uykum ağır, ses duymadım’ dedi. Eşinin evde olmadığını defalarca belirten zanlının eşi ‘Hiç eve gelmiyor, 5 kuruş para getirmiyor, şuan pavyonda eğleniyor ben onu eve almıyorum dolaba bakın bomboş’ diyerek kocasının evde olmadığını inandırmaya çalıştı. PÖH ekipleri evde yaptığı arama sonucu zanlıyı yorganların altında bulunan sandıkta saklanırken yakaladı.

Zanlının evinde 1 adet pompalı av tüfeği ve bu tüfeğe ait 5 adet fişek bulunduğu bildirildi. Zanlı İ.Ö.’nün yaklaşık 15 yıl hapis cezası olduğu bildirildi.

Bir başka cezaevi firarisi olan ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan F.M. isimli kadının Altındağ ilçesinde bulunan evine operasyon gerçekleştirildi. Asayiş ekiplerine uzun süre kapıyı açmayan F.M. uzun uğraşlar sonucunda teslim oldu. F.M.’nin evde küçük yaşta bir çocuğu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri F.M.’nin annesini arayarak gelmesini istedi. Kısa sürede kızının evine gelen F.M.’nin annesi kızına uzun süre sarılırken, F.M. de, ‘Buralar sana emanet anne’ dedi. Cezaevi firarisi kadının bulunduğu evden taşınmak için hazırlık yaptığı görüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada gerçekleştirilen işlemler sonunda şüpheliler cezaevine sevk edildi.

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