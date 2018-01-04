Elektrikli otomobil tarihinde bir ilk

Dünyada elektrikli otomobil kullanımın en yaygın olduğu ülke olan Norveç, yeni bir rekora imza attı. İlk kez bir ülkede elektrikli araçların satışı, benzinli ve dizel otomobillerin satışını geçti. Norveç'te Aralık itibariyle yeni satılan araçların yüzde 52'si elektrikli ve hibrid motorlu araçlardan oluştu.

Yüzde 52'lik pazar payı, şimdiye kadar ulaşılan en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ise bu oran yüzde 40 seviyesindeydi.

Norveç'te yaşanan artışta Tesla'nın teslimatları önemli rol oynadı. Tesla 1032 adet Tesla S, 1429 adet de Tesla X'in teslimatını tamamladı.

2017 yılının toplamına bakıldığında ise Norveç'te elektrikli motorlu araçların payı yüzde 39.2'ye çıktı. Bu oran önceki sene yüzde 29.1 idi.

Ülkede elektrikli araçlar arasında en çok satılan model ise 12 bin 164 ile Volkswagen e-Golf. Onu BMW i3 ve Toyota Rav4 izliyor. Tesla'nın modelleri 4 ve 5'inci sıralarda yer alıyor.

HABERTÜRK