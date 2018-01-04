Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kalın, ABD mahkemesinin Hakan Atilla kararıyla ilgili olarak "Bu, skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Bundan daha öte bir anlamı yoktur. Zaten bu davanın Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye, Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya dönük bir kumpas olduğu çok açık ve netti. Hukuk adına utanç verici bir senaryo şu an hayata geçirilmektedir." dedi.

İşte Kalın'ın açıklamasının satır başları:

MAKRON'UN 'TÜRKİYE'DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ' YOK SÖZLERİ

Macron basınla bir araya geldiğinde Türkiye'de basın özgürlüğüyle ilgili bazı ifadeler kullandılar. Bu değerlendirmelerinin bilgi eksikliğine dayandığını düşünüyoruz. Eğer ön yargılı bir değerlendirme yahut hüküm verme söz konusu değilse Türkiye'de yargı ile ilgili konular yargının uhdesindedir. Bir kişinin gazeteci olması veya başka bir görevde olması onun masum olduğu, suç işlemeyeceği anlamına gelmez.

ABD MAHKEMESİNİN KARARI

Bu, skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Bundan daha öte bir anlamı yoktur. Zaten bu davanın Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye, Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya dönük bir kumpas olduğu çok açık ve netti. Hukuk adına utanç verici bir senaryo şu an hayata geçirilmektedir.

Bu davaya bakan hakim 2-3 yıl önce FETÖ'cü bir kurum tarafından Türkiye'ye getririliyor, ağırlanıyor. Bu kişi bu skandal davaya hakim olarak bakıyor. Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya dönük kumpas olduğu ortadadır. Hakan Atilla'nın avukatları savunmalarını yapacaklar. Biz de bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Utanç verici bir siyasi operasyon olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu tür operasyonlarla Türkiye'ye zarar vermeyi düşünenler varsa, söz konusu olmadı bugüne kadar, olmayacak. Milletimiz oynanan oyunu görmektedir.

"İRAN'A DIŞ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ"

Bizim için İran'ın istikrarı, barışı, huzuru son derece önemlidir. Birileri dışarıdan İran'ı karıştırmaya çalışıyorsa bunun ancak ters tepeceğini bir kez daha ifade etmemiz gerekir. Dışarıdan yapılan açıklamalarla, atılan twitlerle İran toplumunun barışını, huzurunu bozmaya yönelik müdahaleleri kabul etmediğimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz.

KERKÜK'TEKİ OLAYLAR

Irak'tan beklentimiz, Irak hükümetinin bu saldırılarla ilgili derhal bir soruşturma başlatması, ve saldırıların önlenmesi için gerekli tedbirleri almasıdır.

SOÇİ'DEKİ ZİRVE

Suriye halkını hiçbir terörist grup temsil edemez. Suriye Kürtlerini de PYD ya da YPG temsil edemez. Biz PYD ve YPG'nin orada ne tür insan hakları ihlalleriyle, ne tür zulümlerle alan hakimiyeti sağlamaya çalıştığını biliyoruz. Batı basını bunu görmek istemeyebilir çünkü bu, ABD'nin planının bir parçası olarak hayata geçirilmiş bir uygulama.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Şu anda gündemimizde bir kabine değişikliği söz konusu değil.

ABDULLAH GÜL'ÜN KHK ELEŞTİRİSİ

Gerekli açıklamaları Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. KHK'da bir muğlaklık olmadığı 15 Temmuz olayları ile sınırlı olduğunu ifade etti. 1.5 yıl önce resmi görevlilerle ilgili çıkarılan yasanın sivillerle ilgili çıkarılması neden mesele oldu buna bakmak lazım. Gerekli açıklamalar yapıldı. İstismara açık bir durum olmadığı ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımızın ve parti sözcümüzün (Mahir Ünal) çizdiği çerçeve bellidir...

S-400 ANLAŞMASI

S-400, bir komple sistemden bahsediyoruz. Asker konuşlanması diye bir şey söz konusu değil ama teknik iş birliği anlamında tabii ki bir trafik olacaktır. Bizim askerlerimiz, teknisyenlerimizi oraya gidecek, onların teknisyenleri buraya gelecek.

Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanken Patriot füzelerinin alınması ile ilgili olarak bu konunun müzakerelerini kendisi yürüttü. Ortak üretim söz konusu olamaz dendi. Biz hem NATO'da müttefikiz, hem stratejik ortağız diyoruz ama teknolojik paylaşımda, kritik konularda farklı tavırlara giriliyor. Burada biz kendi ulusal çıkarlarımızı öncelemek zorundayız. Bunlar Türkiye'nin sınırlarını, şehirlerini korumak için kurulan sistemlerdir. Türkiye'ye gelebilecek saldırılara karşı bir savunma sistemidir.

"KHK'LAR MECLİS'E GELECEK"

OHAL'de çıkarılan KHK'lar devletin kendi işleyişiyle ilgilidir. KHK'ların öncelikli hedefleri budur. Neden? Süreç hızlı ilerlesin. Darbe girişimi sonrası ortaya çıkan olağanüstü halin bertaraf edilmesinden sonra bu kanunlar Meclis'e gelecek. Burada bir muğlaklık söz konusu değil. OHAL'in süreci ihtiyaçlara göre değerlendirilir. KHK'ların Meclis'e gelmesi kanuni bir zorunluktur.

BYLOCK MAĞDURLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA

Mor Beyin meselesinden önce de bir mekanizma vardı. Bir komisyon var, KHK'larla işinden atılan kişilerin komisyona başvurabiliyorlardı. İadeler de bir KHK çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bunlarla ilgili de gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

(Mor Beyin mağdurlarının sayısı) Bu bir yönü ile yargıyı da ilgilendirdiği için beni bir rakam vermem söz konusu değil.

OHAL UZATILACAK MI?

Önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu var, orada değerlendirilir, kararı alınınca sizinle paylaşırız.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN 'AYAKLARINI KIRIN' SÖZLERİ

Soylu'nun ifadesi bir kararlılık ifadesidir. Hukuki çerçevenin dışına çıkan bir konuşma değildir. En kararlı şekilde mücadeleyi devam ettirin çağrısı yapıyor orada. Bunu emniyet görevlilerine söylüyor. Bunu başka yerlere çekmek ancak kötü niyetle izah edilebilir.

BEDELLİ ASKERLİK

Gündemimizde böyle bir çalışma yok.