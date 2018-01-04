İran bu haberi konuşuyor!

Ülkedeki rejim karşıtı gösterilerin arkasında ABD ve İsrail’in olduğunu ifade eden İran hükümetinin misilleme yapabileceği iddia ediliyor.

Bir hafta önce İran'ın Meşhed kentinde başlayan gösterilerin çoğu hükümet tarafından kısa bir sürede bastırıldı. Ekonomik gerekçelerle başlayan ve daha sonra rejim karşıtı gösterilere dönüşen olayların arkasında 'ABD ve İsrail'in olduğu söyleniyor.

İSRAİL'İ VURABİLİR

Ölü sayısının 23'e çıktığı ülkede hükümetin ciddi adımlar atacağı ve içerdeki işbirlikçilere de ağır cezaların verileceği söylendi. En büyük hamlenin de İsrail'e karşı yapılacağı, İran medyasında gündeme getirilmeye başlandı.

Bu haberleri bir adım öteye taşıyan İranlılar, hükümetin İsrail'i vurabileceği ya da MOSSAD'a karşı ciddi bir hamlede bulunacağını iddia etti.