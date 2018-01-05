Almanya'da alarm! Kapatıldı

Almanya'da etkili olan 'Burglind kasırgası' hayatı felç etti. Almanya'da uçak ve tren seferlerinde aksama yaşanırken, bazı şehirlerdeki köprüler araç geçişine kapatıldı.

Almanya'da etkili olan Burglind kasırgası hayatı felç etmeye devam ediyor. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde bazı şehirlerdeki köprüler sel taşkını nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Düsseldorf Havalimanında uçak seferlerinde aksama yaşanırken, uçakların piste inmekte zorlandığı gözüktü. Ren Nehri üzerindeki yük gemilerinin geçişleri durduruldu. Su seviyesinin Köln Ren Nehri'nde yaklaşık 7 metreye ulaştı ve vatandaşlar uyarıldı. Bu hafta sonu su yüksekliğinin 9 metreyi bulması beleniyor.

SELE KARŞI ÖNLEMLER ALINIYOR

Nehir üzerindeki gemi taşımacılığı ve feribot seferleri de geçici olarak durdurulurken, Köln-Porz-Zündorf Pazar Meydanı alanındaki su yükselmesine karşı önlemler alındığı ifade edildi. Köln şehrinde nehir yatağına yakın sokaklarda ise trafik akışı durduruldu. Düsseldorf ve Duisburg şehrinde ise limanda önlemler alındığı belirtildi. Nehre yakın alanlara vatandaşların uzak durması gerektiği uyarısı yapılırken, eyalet genelinde, itfaiye ve kurtarma ekipleri alarma geçirildi.

Tren seferlerinde ise aksama yaşanıyor. Alman Demir Yolları (DB) tren istasyonlarında sürekli fırtına uyarı anonsu geçiliyor. Alman Meteoroloji Servisi, Kuzey Bavyera, Hessen, ve Baden-Württemberg'de sel tehlikesine karşı önlemler alındığını bildirdi.